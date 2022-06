Koronavírus: nagy változás jön az oltási akciónapokkal kapcsolatban

A kórházi oltópontok igénybevétele az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. Ez a magas átoltottsággal és a kedvező járványhelyzettel magyarázható. Az új típusú koronavírus ellen beoltottak száma meghaladja a 6 millió 411 ezret, 60 százalékuk pedig már a harmadik oltást is megkapta – derült ki a kormányzati tájékoztatóból.

Beoltanak egy férfit a koronavírus ellen a békéscsabai Réthy Pál kórházban. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Kedvezően alakul a helyzet

Kitértek arra is, hogy a járványadatok már hetek óta kedvezőek. Az új fertőzöttek és a kórházi betegek száma is fokozatosan csökken. Ezzel egy időben az oltásra jelentkezők száma is egyre mérséklődik. Mindez lehetővé teszi a kórházi oltópontok egynapos nyitvatartását, ezzel is csökkentve a kórházak, illetve az oltópontokon dolgozó egészségügyi dolgozók leterheltségét.

Nekik ajánlják a leginkább az oltást

Június utolsó hetétől a kórházi oltópontokon már csak péntekenként lesznek oltási napok 14 és 19 óra között. Az oltásra időpontfoglalással és anélkül is lehet majd érkezni. A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra is, hogy a koronavírus okozta COVID-19-betegség a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás beadatására biztatják.

A megerősítő oltást pedig annak ajánlják annak, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.