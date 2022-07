Koronavírus: közel félmillió új fertőzött világszerte

A világjárvány halálos áldozatainak száma hétfő reggel már 6,35 millió feletti. Szakértők szerint ugyanakkor a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a nyilvántartás kritériumai is különböznek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírus terjedését, amely a kínai Vuhan városából indult ki. A fertőzés ma 193 országban és régióban van jelen.

Koronavírustesztre várakozó nő Sanghajban július 10-én. Fotó: Getty Images

A hivatalos adatok szerint a legtöbb, közel 88,6 millió fertőzöttet az Egyesült Államokban regisztrálták, ahol a COVID-19 halálos áldozatainak száma meghaladja az 1,02 milliót. Indiában 43,62 millió fertőzöttet és 525,4 ezer halálesetet, Brazíliában több mint 32,87 millió fertőzöttet és 673,6 ezer haláleset jegyeztek fel eddig.

Ami Európát illeti, Franciaországban 32,32 millió fertőzésről és 151,1 ezer halálos áldozatról adtak hírt a hatóságok. Németországban a fertőzöttek kumulatív száma meghaladja a 29,02 millió, a haláleseteké pedig megközelíti a 141,9 ezret. Az Egyesült Királyságban 23,09 millió fertőzöttet és 181,4 ezer halálesetet regisztráltak hétfő reggelig.

Magyarországon is emelkedik az új fertőzöttek száma. A múlt szerdai kormányzati jelentés már több mint 50 százalékos emelkedésről számolt be a megelőző heti adatokhoz képest.

Kínában 2,16 millió fertőzöttet jegyeztek fel. A hivatalos adatok szerint 14,6 ezer beteg hunyt el COVID-19 szövődményeiben az ázsiai országban. Az elmúlt napokban számos kínai város vezetett be újabb korlátozó intézkedéseket a koronavírus terjedésének megakadályozására. Az alacsony esetszámok ellenére a helyi kormányzatok eddig is szigorú korlátozásokat vezettek be, mivel Kína ragaszkodik a "dinamikus zéró Covid" politikájához.