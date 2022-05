Koronavírus: ilyen gyakran fertőződhetünk meg

A koronavírus omikron variánsának felbukkanása és gyors terjedése nyugtalanító választ adott arra a kérdésre, hogy a járvány miként alakulhat a jövőben. Ez a változat ugyanis sokkal fertőzőképesebb, mint a korábban domináns változatok, több ember kapja el, és mivel ügyesen képes kijátszani a védőoltások kialakította immunvédelmet, világszerte egyre több új esetet jelentenek. Egyes tudósok szerint mindezek fényében - és a jövőbeni variánsokat is bekalkulálva - évente két-, esetleg három fertőzéshullámra lehet majd számítani - írja témával foglalkozó cikkében a New York Times.

Az omikron variáns megjelenése újabb kérdéseket vetett fel. Fotó: Getty Images

A lap szerint az a központi probléma, hogy a koronavírus egyre "ügyesebbé válik", egyre több újrafertőződéses esetről érkezik jelentés. Azok közül, akik a legelső omikron variánst kapták el, sokan máris újra megfertőződtek annak egyik alváltozatával: az Egyesült Államokban rohamtempóban terjed a BA.2 és a BA2.12.1, Dél-Afrikában pedig a BA.4 és BA.5 alváltozat.

Ezek az emberek harmadjára vagy negyedjére is megfertőződhetnek, akár még idén - idézi a New York Times kutatók véleményét. "A vírus tovább fog fejlődni, és valószínűleg sokan lesznek, akik életük során jó párszor elkapják majd" - nyilatkozta a lapnak Juliet Pulliam, a dél-afrikai Stellenbosch Egyetem epidemiológusa. Hozzátette: nehéz számszerűsíteni, hogy az emberek milyen gyakran fertőződnek újra, aminek részben az az oka, hogy sok esetet egyáltalán nem jelentenek. Hasonlóan vélekedik Kristian Andersen, a San Diegó-i Scripps Kutatóintézet virológusa is: véleménye szerint a legtöbb ember évente legalább néhányszor megfertőződik majd az új koronavírussal.

Trükkös omikron variáns

Aggódalomra adhat okot, hogy az eddigi adatok alapján az körvonalazódik, hogy az omikron variáns és alváltozatai úgy jöttek létre, hogy részben kikerüljék az oltások kialakította immunvédelmet, ami még a teljesen beoltottakat is sebezhetővé teszi a többszöri újrafertőződéssel szemben.

Ez azonban szakemberek szerint nem befolyásolja a tényt, hogy a védőoltások hasznosak. A legtöbb teljesen beoltott nem lesz súlyos beteg - hangsúlyozzák. Az emlékeztető adag pedig - akárcsak egy korábbi vírusfertőzés -, csökkenti az újrafertőződés esélyét.