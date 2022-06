Koronavírus: a vakcinák ennyi életet menthettek meg

„Tanulmányunk azt mutatja be, milyen hatalmas javulást hoztak a vakcinák globálisan a COVID-19 okozta halálozás terén. Miközben a pandémiára irányuló intenzív figyelem mostanra lanyhult, továbbra is fontos, hogy biztosítsuk a kockázati csoportok védelmét a világ minden részén nemcsak a COVID-19-cel szemben, de más olyan nagy tömegeket érintő betegségek ellen is, amelyek továbbra is aránytalanul nagy mértékben sújtják a legszegényebb társadalmi rétegeket” – idézi a The Guardian cikke Azra Ghanit, a londoni Imperial College epidemiológus professzorát, a Lancet Infectious Diseases című folyóiratban megjelent tanulmány utolsó szerzőjét.

COVID-19 elleni oltás az indiai Mumbaiban június 16-án. Becslések szerint a vakcinák 20 millió életet menthettek meg világszerte. Fotó: Getty Images

Ghani és munkatársai összesen 185 országra vonatkozóan modellezték a koronavírus-fertőzés terjedését a 2020. december és 2021. december közötti időszakból. A hivatalos halálozási adatokat, illetve a többlethalálozási adatokat elemezve arra a következtetésre jutottak, hogy egy vakcinamentes világban 31,4 millióan hunytak volna el COVID-19 következtében. Közülük 19,8 millió halálesetet lehetett volna elkerülni a vakcináció révén. A mostani tanulmány az első, amely arra tett kísérletet, hogy felmérje és számszerűsítse a COVID-19 elleni védőoltások segítségével közvetlenül és közvetetten megelőzött haláleseteket.

Ez azonban még nem minden. A kutatók eredményei szerint rengeteg további életet lehetett volna megmenteni, ha az oltóanyagokat világszerte sokkal egyenlőbben osztják el. Közel 600 ezer haláleset elkerülhető lett volna, ha teljesült volna az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon célja, hogy a világon minden ország lakosságának legalább 40 százalékát immunizálják 2021 végéig. Ez azt jelenti, hogy az alacsony jövedelmű országokban minden ötödik haláleset a vakcinanacionalizmus számlájára írható. „Eredményeink azt mutatják, hogy valószínűleg több millió életet mentett meg, hogy a vakcinák mindenhol elérhetővé váltak az emberek számára, függetlenül az anyagi helyzetüktől. Ennél azonban többet is lehetett volna tenni” – hangsúlyozta Oliver Watson közegészségügyi kutató, a tanulmány első szerzője.