Koronavírus: 2063 új fertőzött a múlt héten

Az elmúlt héten összesen 2063 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 919 840-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 40 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 547 főre emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu. Az aktív fertőzöttek száma 25 547-re csökkent, emellett 362 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 345-en vannak.

Oltás a Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján. Fotó: MTI/Komka Péter

Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra. A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását. Erről további részleteket az alábbi cikkre kattintva olvashatunk.