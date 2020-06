Kinek nem javasolt maszkot viselni?

Habár egyre több tanulmány igazolta, hogy a maszkviselésnek milyen fontos szerepe van a járvány megelőzésében, az egészségügyi szakértők sokáig megosztottak és bizonytalanok voltak ebben a kérdésben. Az Egészségügyi Világszervezet is hónapokig vonakodott bevenni a maszkviselést az ajánlásai közé, jelenleg viszont az egészségügyi szakemberek azon az állásponton vannak, hogy az arc eltakarása világszerte emberek tízezreinek életét mentheti meg. A CNN cikke összegezte, miért volt ennyi bizonytalankodás a témában és hogy milyen valódi haszna van a maszkoknak.

Ezért voltak bizonytalanok a maszkviselést illetően

De miért változott ilyen sokszor az arcmaszkokkal kapcsolatos útmutatás a világjárvány kezdete óta? Éppen azért, mert a járvány kezdetén még nagyon kevés információ volt a kutatók kezében arról, hogy hogyan is terjed a járvány és mennyire lesz veszélyes. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még márciusban is azon az állásponton volt, hogy az egészséges emberek számára felesleges a maszkviselés, csupán a betegeknek, illetve az azokat ápoló dolgozóknak kell azt hordaniuk. Áprilisban viszont már az európai Betegségmegelőzési és -ellenőrzési Központ is változtatott a véleményén és olyan videót tett közzé, amely bemutatja, hogyan kell házilag hatékony maszkot készíteni magunknak. A WHO még ennél is később, csak június elején módosított hivatalos álláspontján, és azt javasolta, hogy az általános maszkviselést minden olyan országban szorgalmazni kell, amelyben a vírus gyorsan terjed.

A maszkviseléssel kapcsolatos ajánlás sokat változott az elmúlt hónapokban. Fotó: Getty Images

A bizonytalankodás oka az lehet, hogy az új koronavírust mindössze néhány hónapja ismerték meg a tudósok, és annak terjedésével, reprodukciós rátájával (ami azt mutatja, hogy egy ember hány másik embert fertőzhet meg átlagosan) kapcsolatban még jelenleg is sok a megválaszolatlan kérdés. Ráadásul a szakemberek attól is féltek, hogy a maszk miatt az emberek többet piszkálják az arcukat, ami miatt felgyorsulhat a betegség terjedése. Annyi biztos, hogy a vírus már a légzésünk útján is a levegőbe kerül és továbbadható. Ráadásul rendkívül fertőző is, a korlátozások nélkül minden betegtől legalább 2-3 másik ember kapja el a vírust. A jelenlegi ismereteink szerint kétszer olyan fertőző, mint a szezonális influenza.

Azért is nehéz megállítani, mert a vírusnak viszonylag hosszú a lappangási ideje, akár két hétig is fertőzhet valaki úgy, hogy rajta még nem is jelentkeztek az első tünetek. Sokan ráadásul teljesen tünetmentes vírushordozókká váltak, rendszerint belőlük lesznek azok a szuperterjesztők, akik több tucat embert megfertőzhetnek.

Kinek nem javasolt maszkot húzni?

Jelenlegi ismereteink szerint a maszkviselés nagyjából felére csökkenti a vírus terjedésének ütemét. A Mayo Clinic cikke szerint egyedül a 2 évnél fiatalabb gyermekek, illetve a légzési nehézséggel küzdők számára nem javasolt az arc állandó eltakarása. Mindenki másnak azonban érdemes lehet a nyilvános helyeken maszkot húzni, vagy valamilyen más módon eltakarnia a száját és az orrát.

Washington Egyetem egészségügyi intézetének számítása szerint október elsejéig 33 ezer halálesetet lehetne megakadályozni azzal, ha a lakosság 95 százaléka minden nyilvános helyen maszkot viselne. Az Iowa Egyetem kutatói szerint pedig 230-450 ezer fertőzést sikerült megelőzni az Egyesült Államokban a maszkoknak köszönhetően. Persze az arc eltakarása mellett fontos a szociális távolságtartás, a rendszeres kézmosás és a fertőtlenítés is, ezek együttes hatása tudja jelentősen lelassítani a járvány terjedését.