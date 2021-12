Kiderült, a Pfizer vagy a Moderna a hatékonyabb

A vakcinák "összevetése" után a kutatók azt találták, hogy a Moderna oltása nagyobb szintű védettséget nyújt: például 21 százalékkal kisebb az igazoltfertőzéskockázata és 41 százalékkal a kórházba kerülés kockázata.

Amerikai veteránok adatait elemezték

A vakcinák hatékonyságát öt COVID-19-hez kötődő következmény alapján mérték, ezek a következők voltak: az igazolt fertőzés, a tünetekkel járó betegség, a kórházba kerülés, az intenzív osztályra kerülés és az elhalálozás.

Az amerikai veteránügyi minisztérium, a Harvard egyetem és a Brigham and Women Hospital szakembereiből álló kutatócsoport a New England of Journal of Medicine című tudományos folyóiratban tette közzé tanulmányát. A vizsgálat során 2021. január eleje és 2021. május közepe között a koronavírus elleni oltás első dózisát kapott amerikai veteránok adatait elemezték az alfa variánsra összpontosítva, amely akkor az uralkodó volt. Több mint 219 ezer Pfizer-vakcinával beoltottat hasonlítottak össze ugyanennyi Moderna-oltást kapott személlyel.

Kiderült, a Pfizer vagy a Moderna vakcinája a hatékonyabb. Fotó: Getty Images

Így vizsgáztak a vakcinák

A 24 hetes követési időszakban az igazolt fertőzés aránya a Moderna-oltással oltottak esetében 4,52 volt ezer emberenként, a Pfizer-csoportban 5,75, ami 1,23 esettel több ezer emberenként. A kutatók a másik négy következmény esetében is kissé magasabb arányt mutattak ki a Pfizer-vakcinájával oltottak esetében. A tünetekkel járó megbetegedés 0,44 esettel, a kórházba kerülés 0,55 esettel, az intenzív osztályra kerülés 0,010 esettel, az elhalálozás 0,02 esettel volt több a Pfizer-csoport esetében a Modernánál, de ezek a különbségek nagyon kicsik - jegyezték meg a szakemberek.

A kutatás egy utólagos szakaszában bevonták a delta variánst is, mint uralkodó vírustörzset. Ekkor egy 12 hetes időszakban csupán az igazolt fertőzések arányát vizsgálták, ami a Pfizer esetében ezer emberre vetítve 6,54 esettel volt több a Modernához viszonyítva.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták a tanulmányukban, hogy mindkét mRNS-oltóanyagnak nagy a hatékonysága és biztonságossága, ezért mindkettőt ajánlják bárkinek.

