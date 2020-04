Kiderült, a koronavírus nem betegít meg kétszer

A dél-koreai közegészségügyi és járványügyi központ (KCDC) tájékoztatása szerint keddig 277 olyan pácienst regisztráltak az ázsiai országban, akik korábban meggyógyultak a fertőzésből, de újratesztelték őket, és a szűrés ismét pozitív eredményt mutatott. Mint azt korábban megírtuk, Dzsong Eun Kjong, a KCDC igazgatója április 23-án úgy fogalmazott egy sajtótájékoztatón, hogy az elvégzett vizsgálatok alapján kijelenthető, "a visszaesett betegek alig vagy egyáltalán nem fertőznek".

Dél-Koreában közel 300 gyógyult koronavírus-fertőzöttnél mutatták ki újból a kórokozót.

Fotó: Getty Images

A dél-koreai járványügyi központi klinikai bizottsága most úgy foglalt állást, ezeknek az embereknek a szervezetében már nincs is élő vírus. Ezzel a bizottság is cáfolja azt a korábban felmerült állítást, hogy a vírus újra aktívvá válhatna, illetve fertőző lehetne a meggyógyult szervezetben. "Az újabb teszt csak vírusmaradványokat mutat ki" - állítja a bizottság.

Dél-Koreában most általánosan a PCR-tesztet használják a SARS-CoV-2 kimutatására, amely a vírus genetikai kódját tartalmazó ribonukleinsavat (RNS) érzékeli a páciensektől vett mintákban. Ez a teszt olyan érzékeny, hogy a legapróbb RNS-darabokat is megtalálja a sejtekben jóval azután, hogy a beteg meggyógyult, és a vírus már nem aktív. A SARS-CoV-2 vírus gyakorlatilag nem is tud újra aktiválódni, erre csak olyan vírus képes, amely krónikus fertőzést okoz, mint például a HIV vagy a hepatitis B - olvasható a bizottság közleményében.

