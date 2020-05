Kézmosáskor ezeket a hibákat követhetjük el

A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében javasolt fokozottan odafigyelni az alapvető higiéniai szabályok betartására. Csakhogy a gyakori kézmosás mellékhatásként könnyen kiszáríthatja a bőrt. Mit tehetünk ilyen esetekben? Tippjeinkért kattintson cikkünkre.

Nem mindegy például a kézmosás gyakorisága. Bár a többség gyakrabban mos kezet, mint a járvány előtt, még mindig vannak olyanok, akik nem elégszer. Nem árt tudni, hogy bár a kézfertőtlenítő megfelelő opció, ha nincs lehetőség megmosni a kezünket, de a szappanos, meleg vizes kézmosás hatékonyabb. Mindig mossunk kezet, ha nyilvános helyen voltunk, és olyan felületeket érintettünk meg, amelyekhez mások is hozzáérhettek. Mossunk kezet köhögés, tüsszentés után, mielőtt hozzáérnénk az arcunk bármelyik részéhez, ételkészítés és evés előtt és után is, vécézés előtt és után is. Szintén kezet kell mosni, ha hozzáérünk a háziállatunkhoz, miután enni adtunk neki, vagy kitakarítottuk az almát, mielőtt és miután a gyermekünk pelenkáját kicseréljük és miután kivittük a szemetet.

Mosás után szárítsuk meg a kezünket alaposan, mivel nedves kézről könnyebb továbbadni a kórokozókat. Fotó: Getty Images

Az ujjak között és a körmök alatt

A kézmosáshoz nem elég a meleg víz, mindenképpen használjunk szappant is. Alaposan habosítsuk fel a kezünkben, ha folyékony változatot használunk, akkor körülbelül tízforintosnyi nagyságú mennyiséget nyomjunk a kezünkbe. Az is hiba, ha nem dörzsöljük át alaposan a kezeinket. Mossuk meg a kézhátunkat, a tenyerünket, az ujjaink közötti részeket és ha igazán alaposak akarunk lenni, használjunk körömkefét is, különösen akkor, ha hosszúak a körmeink. Higiéniai szempontból érdemes rövidre vágni a körmeinket. Sokan felejtik el, hogy az sem mindegy, hogy mennyi ideig tart egy kézmosás. A hatékonysághoz legalább 20 másodperc szükséges, ezt minden esetben tartsuk be. Fontos, hogy a szappant alaposan öblítsük le a kezünkről folyó vízzel, mert ez segít a kórokozók eltávolításában, emellett segít abban, hogy ne maradjanak szappanmaradványok a kezünkön, amelyek irritációt okozhatnak.

Mosás után szárítsuk meg a kezünket alaposan, mivel nedves kézről könnyebb továbbadni a kórokozókat. Használjunk külön törölközőt a kéztörlésre, amit cseréljünk, mossunk minél gyakrabban. Nyilvános helyen válasszuk a papírtörölközőt az elektromos kézszárító helyett.

Forrás: WebMD

