Koronavírus: itt kezelhetik először a betegeket az új szerrel

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyezte a favipiravir hatóanyagú gyógyszer klinikai vizsgálatát - jelentette be Keserű György Miklós akadémikus, a favipiravir hazai fejlesztésével foglalkozó konzorcium vezetője. Mint mondta, a gyógyszer további vizsgálatát az orvostudományi egyetemek és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet végzik. A klinikai tesztek célja, hogy itthon is alátámasszák a gyógyszer koronavírus elleni hatékonyságát, ezután engedélyezhetik teljes körűen a medicinát. Első körben száz beteg kezelésére elegendő gyógyszert kapott Magyarország Japántól, ezt fogják felhasználni az öt egészségügyi centrumban. A teljes engedélyeztetési eljárás fél-egy év lesz, de az ideiglenes engedély birtokában a tesztek alatt is eljuthat a készítmény a magyar koronavírus-fertőzöttekhez - közölte.

Az gyógyszerrel rövidebb lesz a gyógyulási idő és csökken a szövődmények kockázata.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit kell tudni a gyógyszerről?

A Japánban kifejlesztett favipiravir enyhe és középsúlyos koronavírus-fertőzéssel küzdő betegek kezelésére alkalmas. A Japánban elvégzett kutatások megerősítették, hogy még a kezdődő tüdőgyulladással küzdő koronavírusos betegek esetében is hatékony a gyógyszer. "Átlagosan mintegy hat nap alatt kisöpri a koronavírust az emberi szervezetből, és hozzájárul ahhoz, hogy átlagosan tizenkét nap alatt a klinikai tünetek is javuljanak" - ismertette az akadémikus. Ez azt jelenti, hogy megszűnik a láz, a légzési nehézség és a köhögés, így nincs szükség intenzív terápiás ellátásra

Itt alkalmazhatják először

A Szegedi Tudományegyetemen az országban elsőként indult el az a kutatás, amelyben az Avigan gyógyszerrel gyógyíthatják a COVID-19-cel küzdő betegeket. A rendelkezésre álló előzetes klinikai adatok alapján, a HECRIN konzorciumban kezdődött meg a széles spektrumú, japán antivirális gyógyszer, a favipiravir klinikai vizsgálata - tájékoztatott Lengyel Csaba, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke. A konzorcium tagja a SZTE Klinikai Vizsgálatokat Koordináló Irodája is, amely részt vett a magyarországi vizsgálatok előkészítésében. Ennek köszönhetően a Szegedi Tudományegyetem is kapott a jelenleg legígéretesebb gyógyszerből, amelyet korábban a japán kormány adományként juttatott el 44 országba, köztük Magyarországra is.

A gyógyszert kizárólag kórházban fekvő, súlyos betegeknek adhatják a vizsgálati kritériumok alapján és a vizsgáló orvosok döntése szerint. Párhuzamosan a favipiravir tartalmú gyógyszer magyarországi fejlesztése is tart, így a szakemberek remélik, hogy hamarosan ennek is elkezdődhet a klinikai tesztelése - olvasható az intézmény közleményében.

