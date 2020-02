"Inkább otthon halunk meg"

Kedd éjfélig a koronavírus áldozatainak száma megközelítette az ötszázat, a fertőzöttek száma pedig 24 ezer fölé emelkedett. Ám valószínűleg ennél a valóságban többen betegedtek meg, csupán az eszközhiány miatt nem tudják őket letesztelni, és emiatt hivatalosan nem nevezhetőek koronavírus-fertőzöttnek. Bár a gyógyultak száma is folyamatosan növekszik (közel 900-an leküzdötték már a kórt), a betegellátás továbbra is akadozik Hupej tartományban. Különösen Vuhanban, amely afertőzéskiindulópontja.

"A nagybátyám már meghalt a koronavírus okoztatüdőgyulladásmiatt. Anyukám és nagynéném is a fertőzés tüneteit mutatja, a tüdejükről készült CT-felvételek is igazolták a betegséget. A testvérem is köhög már, nehezen lélegzik" - mesélte Wenjun Wang a BBC-nek. "Jelenleg apukám állapota a legsúlyosabb. Magas a láza, neki is légzési problémái vannak, szereztünk neki egy oxigénadagoló gépet, egyedül ennek segítségével kap levegőt. Kórházba nem tudják felvenni, mivel csak akkor kaphat helyet, ha hivatalosan is diagnosztizálnák, de az ehhez szükséges teszt hiánycikk. Anyám és nagynéném mindennap elmennek a kórházakba, hátha sikerül elérniük, hogy kezeljék az apámat, de hiába."

"Senki sem segít nekünk"

A járvány gyors terjedése miatt Vuhanban több karanténpontot is kialakítottak olyan betegeknek, akik fertőzésgyanúsak, de nem tudnak bekerülni a kórházak valamelyikébe. A gond azonban az, hogy ezeken a helyeken nincs megfelelő orvosi ellátás. "A nagybátyám is egy ilyen karanténközpontban halt meg, ami gyakorlatilag egy lezárt hotel. Fűtés nem volt, ahogy nővérek és doktorok sem igazán. Egy délután mentek be, este kaptak némi hideg élelmet. Addigra a nagybátyámnak már súlyos tünetei voltak, légzési nehézséggel küzdött és kezdte eszméletét veszteni. Mégsem vizsgálta meg egyetlen orvos sem. Ráadásul külön szobát kaptak, és mikor apám reggel fél hétkor átment hozzá, már nem volt életben" - idézte fel a 33 éves nő, hozzátéve, a kórházi dolgozóktól folyamatosan azt a választ kapja, reménytelen, hogy a családját ellássák.

Dolgoznak orvosok a karanténtáborokban, de túl kevesen. Fotó: MTI/AP/Chinatopix

Inkább otthon, mint a karanténtáborban

Wang beszámolója szerint az újonnan épült kórházakba csakis a többi kórházból szállítják át a betegeket, új fertőzötteket nem vesznek fel, örülnek, ha a meglévőeket kezelni tudják. A kínai kormány azt tanácsolja, hogy aki a koronavírus-fertőzés tüneteit tapasztalja magán, keresse fel valamelyik karanténközpontot. "De félek attól, hogy édesapámmal ugyanaz történne, mint a bácsikámmal. Inkább otthon halunk meg."

És nem Wang családja az egyetlen, akik hasonló falakba ütköznek. "Egy barátom apját már a karanténtáborba se engedték be, arra hivatkozva, hogy magas láza volt. Úgy látom, hogy túl sok a fertőzött beteg, képtelenek kezelni a kialakult helyzetet. Ha tudtam volna, hogy január 23-án lezárják a várost, még előtte kimenekítettem volna az egész családomat. Talán máshol nagyobb segítséget kaptunk volna. De hallgattunk a kormányra és maradtunk, ez pedig rossz döntés volt - ahogy a nagybátyám halála is mutatja."