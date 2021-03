Fotók: Pfizer-utánpótlás érkezett Budapestre

Újabb, csaknem 115 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra kedden. Így a gyártó által Magyarországra szállított, új típusú koronavírus elleni oltóanyagok mennyisége már meghaladta a 850 ezret. Az utánpótlás budapesti kiszállításának folyamatát az alábbi fotó-összefoglaló mutatja be részletesen. Szigetváry Zsolt és Balogh Zoltán képeiből válogattunk.

Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kápolna patikájába is érkezett kedden utánpótlás. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A vakcinákat Palotás Mónika főgyógyszerész csomagolta ki. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

h i r d e t é s

Ezt követően mélyhűtőbe kerültek a Pfizer-BioNTech-vakcinák. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Hetente jönnek újabb adagok

Így oltják a dolgozókat a Honvédkórházban a Pfizer-vakcinával - kattintson ide!

A Pfizer és a BioNTech által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina az első olyan oltóanyag, amely feltételes forgalomba hozatali engedélyt kapott az Európai Unióban. A készítményt a 16 évnél idősebb populáció aktív immunizálására használhatják az országok. Az első szállítmány 2020. december 26-án érkezett Magyarországra, majd ezt követően minden héten újabb adagok érkeztek, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni elleni védekezést.

A Semmelweis Egyetem gyógyszertárába is érkezett új szállítmány kedden. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az átvétel után a gyógyszertár egyik dolgozója kicsomagolta és kipakolta a vakcinákat.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Már több mint 850 ezer adagot kaptunk ebből az oltóanyagból. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ezeket a vakcinákat extrém alacsony hőmérsékleten kell tárolni. MTI/Balogh Zoltán

Változott az oltási stratégia

Annak érdekében, hogy rövid időn belül minél többen megkaphassák az első oltást, a Pfizer-vacinák alkalmazását tekintve is módosult az oltási stratégia. Ennek értelmében a két dózis beadása között az eddigi 21 nap helyett 35 napot várnak. Egyébként már összesen ötféle oltóanyag áll rendelkezésre Magyarországon, a vakcinázás ütemét viszont továbbra is jelentősen befolyásolja az oltóanyagok érkezése. A COVID-19 ellen védelmet nyújtó oltás ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Kedd estig már 758037 személyt oltottak be a koronavírus ellen, 253368-an már a második oltást is megkapták. A ma indult oltási hét során pedig minden eddiginél több, mintegy 529 ezer magyart terveznek beoltani jövő hét szerdáig.

Koronavírus: több mint félmillió embert oltanak be egy hét alatt. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!