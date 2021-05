Fotók: ismét Borsod megyében dolgoznak az oltóbuszok

Koronavírus: előjegyzés nélkül oltanak a határon - kattintson!

Már hetek óta járják az országot a Honvédelmi Minisztérium oltóbuszai annak érdekében, hogy növelni tudják a kisebb településeken a lakosság COVID-19 elleni átoltottsági arányát. Az oltóbuszos oltásokra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is nagy igény van, ez tehát egy sikeres kezdeményezés - mondta a közmédiának Alakszai Zoltán megyei kormánymegbízott Cserépfaluban. Elmondása szerint négy héttel ezelőtt, az első körös oltásoknál is maximális kapacitással működtek a buszok. Külön előny, hogy az oltóbuszokkal gyorsan és hatékonyan tudtak reagálni az emberek igényeire. A buszokon zajló munkába az alábbi fotó-összefoglaló segítségével leshetünk be. Vajda János képei következnek.

Megérkeztek a honvédség oltóbusza a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserépfalura. Fotó: MTI/Vajda János

h i r d e t é s

A településen állomásozó jármű második körös oltásra várta szerdán az érintetteket. Fotó: MTI/Vajda János

Az érkezők a Pfizer és BioNTech közös oltóanyagát kapták. Fotó: MTI/Vajda János

Négy héttel ezelőtt is maximális kapacitással működtek a buszok. Fotó: MTI/Vajda János

A pácienseket Völgyesi Edit orvos oltotta be. Fotó: MTI/Vajda János

Az oltóbuszok előnyei

Az oltóbuszok oltási kampányba történő bevonásával az a cél, hogy a kistelepüléseken élők is a lehető leghamarabb beoltathassák magukat. Ezekben a falvakban és községekben ugyanis sok idős ember él, illetve esetenként csak nehezen érhetőek el háziorvosi rendelők vagy a kórházi oltópontok. Ezért az itt lakók számára nagy segítséget jelent, ha a lakóhelyükhöz közel, a településen belül megkaphatják az új típusú koronavírus elleni vakcinát. Köszönettel tartozunk tehát a Honvédelmi Minisztériumnak és a honvédségnek az oltóbuszos oltások lehetőségéért - emelte ki Alakszai Zoltán.

Egy buszon egyébként tíz ember dolgozik, köztük orvosok, mentőtisztek, szakasszisztensek és adminisztrátorok is. Egy ilyen jármű személyzete egy nap alatt akár 180 embert is képes beoltani, ez a kapacitás pedig a kisebb településeken jelentősen fel tudja gyorsítani a koronavírus elleni vakcinázás ütemét.

COVID-oltás: minden, amit az időpontfoglalásról tudni kell - olvassa el a részleteket!