Fotók: folytatódik a diákok oltása

Augusztus 30-án és 31-én már oltották a regisztrált diákokat az iskolákban, illetve a számukra kijelölt oltópontokon. A vakcinázási kampány szeptember 2-án és 3-án folytatódik. A 12 éven felüliek iskolai oltási kampánya az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával zajlik, a diákok a Pfizer-vakcinát kapják. Ebbe a folyamatba enged betekintést az alábbi fotó-összefoglaló. Czeglédi Zsolt, Kiss Dániel és Filep István képeiből válogattunk.

A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet munkatársa beoltja a Péchy Mihály Építőipari Technikum egyik tanulóját. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A diákok a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű, Comirnaty nevű vakcináját kapják. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ez a diák is csütörtökön kapta meg az első koronavírus-vakcináját. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A szekszárdi Ady Endre Technikumban is immunizálják a diákokat. Fotó: MTI/Kiss Dániel

A regisztrált diákok egy részét Bisof Ilona iskolaorvos oltja be. Fotó: MTI/Kiss Dániel

A szekszárdi technikum tanulóinak vakcinázásában Gulyás Erika iskolaorvos is segédkezik. Fotó: MTI/Kiss Dániel

A Győri Szakképzési Centrum (SZC) Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikumban is felkészültek a diákok beoltására. Fotó: MTI/Filep István

Fertőtlenítik egy tanuló karját oltás előt. Fotó: MTI/Filep István

A győri intézményben Fehér Katalin doktornő oltotta be a tanulókat. Fotó: MTI/Filep István

Biztonságosabb tanévre számítanak

Szeptember 1-jén normál munkarend szerint vette kezdetét a tanév. A kormány szerint a diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint amilyen az egy évvel ezelőtti volt, akkor ugyanis nem volt még vakcina, és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a koronavírus ellen.

Eddig egyébként 5,78 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 5,5 millióan pedig már a második dózist is megkapták. A COVID-19 elleni védőoltás továbbra is ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

A koronavírus-járvány negyedik hullámának őszre várható kirobbanása ellenére szeptember 1-jén normál munkarendben, tehát jelenléti oktatással indult a 2021/22-es tanév. A jeleleg érvényes járványügyi szabályok is jóval lazábbak, mint amilyenek korábban voltak.