Koronavírus: laza szabályokkal indult a tanév

Az iskolák igazgatói augusztus végén kapták meg Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter levelét, amelyben a szeptembertől követendő járványellenes intézkedéseket taglalja. A Telex birtokába került dokumentum alapján azt lehet mondani, hogy az új tanév a korábbiaknál jóval lazább szabályokkal vette kezdetét.

Most több olyan intézkedés is hatályát vesztette, amelyek a májusig érvényes iskolai eljárásrendben még szerepeltek. A szigorú központi utasítások hiányában az iskolák önállósága viszont nő, tehát meghatározhatnak saját szabályokat is.

Diákokhoz a Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Általános Iskolában, a tanévnyitó napján. Fotó: MTI/Balázs Attila

h i r d e t é s

Ezek a legfontosabb központi ajánlások

Bizonyos időszakonként továbbra is elvárják az alapos fertőtlenítő takarítást. Az egyik legfontosabb szabály még mindig az, hogy beteg gyerek ne menjen iskolába. A levél szerint a koronavírus-fertőzés tüneteit mutató gyermeket nem szabad közösségbe vinni, amíg teljesen meg nem gyógyul. Az iskolába való visszatérés ilyenkor kizárólag orvosi igazolással engedélyezett. Ha egy diákról beigazolódik, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal, akkor el kell őt különíteni, az intézménynek pedig értesítenie kell a járási hivatalt és a minisztériumot.

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma továbbra is azt javasolja, hogy ezeket belföldre szervezzék meg az iskolák. Szeptembertől viszont már lehet többnapos, ottalvós kirándulásokat is tartani, az erre vonatkozó tiltást ugyanis feloldották.

A friss szennyvízminták alapján elmondható, hogy több vizsgált nagyvárosban is határozott növekedésnek indult az új típusú koronavírus szennyvízből kimutatható koncentrációja.

Se hőmérés, se maszk, se távolság

A maszk viselését nem tették kötelezővé, így ezt az érintettek saját döntésére bízzák. A szakértők egyébként azt tanácsolják a gyerekeknek, hogy a tanórák közötti szünetekben vegyenek fel maszkot, ilyenkor ugyanis hangosan beszélnek egymással és több ember van a közelükben, tehát a koronavírus-fertőzés esetleges továbbadásának kockázata is nagyobb. A szakemberek javaslatai közé tartozik továbbá, hogy amíg az időjárás engedi, az órák alatt érdemes folyamatosan nyitva tartani az ablakokat.

A reggeli hőmérőzés megszűnt, illetve azt az előírást is feloldották, hogy az osztálytermekben lehetőleg egymástól 1,5 méterre helyezzék el a padokat. Az iskolák persze ettől még dönthetnek úgy, hogy továbbra is ügyelnek a védőtávolság fenntartására, és kerülik a csoportosulást is, például az ebédlőben. Egyes intézmények pedig a korábban felállított hőkapukat is megtartják.

Mi a helyzet a hiányzások igazolásával?

A jelenlegi szabályok szerint a szülő csak alapos indokkal veheti ki a gyerekét az iskolából, és az iskolaigazgató döntésére bízzák, hogy a hiányzást a járványhelyzet miatt igazoltnak tekinti-e. "A tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel általánosan előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői-gondviselői kérelmet a döntésre jogosult intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának függvényében aktuálisan kell mérlegelnie, és időszakonként felül kell vizsgálnia" - olvasható a levélben. A szülői kérelmek elfogadása vagy elutasítása kapcsán fontos mérlegelési szempont, hogy van-e reális esély a gyermek iskolában történő megfertőződésére, illetve hogy a diák megfelelő otthoni felügyeletben részesül-e.

Az új koronavírussal való megbetegedés utáni fél évben erősen megnő a páciens elhalálozásának kockázata - figyelmeztetett Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter.