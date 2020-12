Durván kihatott a járvány egyes szokásainkra

A reprezentatív kutatást 500 ember megkérdezésével végezték októberben a 30-39 évesek körében. A felmérésből kiderült, hogy koronavírus-járvány hatására, és ennél is többen voltak, akik visszafogták kiadásaikat.

A közleményben kiemelték, hogy a harmincasok közel fele már az új típusú koronavírus megjelenése előtt is nyomon követte a havi kiadásait, 2020 októberében azonban ennél is többen, 62 százalékuk nyilatkozta azt, hogy folyamatosan figyel havi kiadásaira. A generáció fele nemcsak leköveti a hónapját, hanem. A tudatosan tervezők 82 százaléka ráadásul képes is tartani magát előzetes pénzügyi terveihez, 18 százalékuk viszont havonta megcsúszik vagy újratervez.