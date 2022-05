Az oltottakat is veszélyezteti a hosszú COVID

A COVID-19-ből fegyógyult betegek jelentős része hónapokkal azután is beszámol a fertőzéshez köthető tünetekről, hogy a betegséget kiváltó koronavírus már eltűnt a szervezetéből. A Washington Egyetem St. Louis-i Orvostudományi Karának frissen publikált kutatása szerint még a vakcinák sem biztosíthatnak teljes védettséget a hosszú COVID-nak is hívott tünetegyüttessel szemben. A beoltottaknál azonban többnyire igen enyhék ezek a hosszabb ideig fennálló panaszok – írja a Medical Xpress.

A hosszú COVID tünetei az oltottaknál is jelentkezhetnek

A több mint 13 millió veterán bevonásával végzett vizsgálat megállapította, hogy a COVID-19 elleni védőoltás 34 százalékkal csökkentette a betegség miatti halálozás kockázatát és 15 százalékkal a hoszú COVID kialakulásának veszélyét, összehasonlítva a vírussal fertőzött, be nem oltott betegekkel. A hosszú távú mellékhatások közül a két legveszélyesebb ellen azért hatékonyabb védelmet biztosítanak a vakcinák: a tüdőkárosodás veszélye 49 százalékkal, a véralvadási rendellenességek kockázata pedig 56 százalékkal alacsonyabb az oltatlanokhoz képest. A kutatás május 25-én jelent meg a Nature Medicine folyóiratban.

A hosszú COVID tünetei az oltottaknál is jelentkezhetnek. Fotó: Getty Images

A védőoltások továbbra is rendkívül fontosak a COVID-19 elleni küzdelemben, jól láthatóan csökkentik a veszélyét, hogy a fertőzött kórházba kerül a COVID-19 miatt, vagy belehal a betegségbe – hangsúlyozta Ziyad Al-Aly, a Washingtoni Egyetem klinikai epidemiológusa. Hozzátette viszont: az adatokból az is látszik, hogy az oltások nem nyújtanak kellő védelmet a betegség hosszú távú tüneteivel szemben, emiatt pedig nagyobb figyelmet kell fordítani a hivatalosan gyógyultnak nyilvánított emberek egészségi állapotára. Az sem gondolhatja magát sérthetetlennek, aki megkapta a védettséghez szükséges vakcinákat, és ha olyan tüneteket észlel, ami a nap tevékenységeit is megnehezíti, mindenképpen forduljon orvoshoz - javasolja az epidemiológus.

A kutatók azokat az embereket minősítették teljesen oltottnak, akik két adag Moderna vagy Pfizer-BioNTech vakcinát, vagy egy adag Johnson & Johnson/Janssen vakcinát kaptak. A kutatás idején a tanulmányhoz használt adatbázis nem tartalmazott információkat arról, hogy a betegek kaptak-e emlékeztető oltást.