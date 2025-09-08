Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Vezetés közben remegni kezdett és beszédképtelenné vált egy férfi – az erdőbe sodródott az autó

Perl Kitti
Egy szabadnapos rendőrnek köszönheti életét egy férfi, aki vezetés közben rosszul lett és az erdőbe sodródott autójával.

Egy nem mindennapi esetről számolt be Facebook-oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. Mint írták, egyik kollégájuk, Nagy László József r. főtörzszászlós a szabadnapján éppen jókor volt jó helyen.

Összevissza cikázott az autó

A szabadnapos rendőr családjával autózott Ballószögön, amikor váratlanul, nagy sebességgel kikanyarodott eléjük egy kisteherautó az egyik utcából. „A körzeti megbízott felismerte a sofőrt, aki a tőle nem megszokott módon közlekedett. Folyamatosan gyorsult autójával, az útpadkára sodródott. A rendőr azonnal tudta, baj lehet. Az előtte gyorsuló autó összevissza cikázott” – olvasható a bejegyzésben.

Azonnal tudta, mit kell tennie

A tájékoztatás szerint a körzeti megbízott jelezte a veszélyt a szemből érkezőnek, majd a sofőr segítségére sietett, aki időközben behajtott az akácerdőbe, ahol járműve fennakadt.

Mivel a sofőr oldalánál akácfák voltak, a rendőr a másik oldalról jutott be az autóba. Próbált kommunikálni a sofőrrel, a férfi azonban csak remegett, nem tudott beszélni. Ezt követően a szabadnapos egyenruhás hívta a 112-t, közben pedig a sofőr eszméletét vesztette.

„A rendőr és felesége ellenőrizték az életjeleit, majd a főtörzszászlós áramtalanította az autót és az autó vezetőoldali ajtaját elzáró fákat elkezdte kidarabolni, hogy a kiérkező mentősök hozzáférjenek a sérülthöz. A mentőszolgálat munkatársai nem sokkal később a helyszínre értek és ellátták a férfit, akit stabilizálását követően kórházba szállították – közölték.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

