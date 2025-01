Mellkasi fájdalom: mit jelezhet, és mikor kell vele orvoshoz fordulni?

Csökken a felhőzet, változóan felhős idő várható, de főként északon maradhatnak erősen felhős tájak, időszakok is. Az összefüggő csapadékzóna megszűnik, napközben már csak helyenként fordulhat elő gyenge eső. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk, a Dunántúlon időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de az Északi-középhegységben több fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Izgatottság, az ingerküszöb csökkenése is jelentkezhet a fronthatás miatt.