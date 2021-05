Ez is állhat a férfi meddőség mögött

Ameddőségcsaknem fele-fele arányban érinti mind a nőket, mind a férfiakat. Mindkét nem képviselőinél gyakori ok az agyalapi mirigy daganata következtében fellépő prolaktin-túltermelés. A probléma tüneteit és terápiáját Dr. Iványi Tibor, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa ismerteti az alábbiakban.

Férfiaknál is lehet magas a prolaktin

Az agyalapi mirigy elülső lebenyében termelődő prolaktin nemcsak nőkben, hanem a férfiakban is termelődik. Nőkben az elsődleges szerepe a terhesség megtartása és a szoptatás támogatása, míg férfiaknál hozzájárul azimmunrendszermegfelelő működéséhez, valamint a kellő libidó meglétéhez. Túl magas szintje mindkét nem esetén meddőséget okozhat. Férfiaknál megváltoztatja az LH/FSH szintet, mérsékli a tesztoszterontermelődést, így csökkenti a szexuális vágyat, merevedési zavarokat, impotenciát, meddőséget okozhat. Ez utóbbinak lehet az oka a spermiumok számának és minőségének csökkenése.

A meddőség csaknem fele-fele arányban érinti mind a nőket, mind a férfiakat. Fotó: Getty Images

Stressz is okozhatja

A prolaktin mennyisége bizonyos mértékben napszaki változást mutat, ez teljesen természetes. Ám fontos tudni, hogy nemcsak betegség, hanem stressz következtében is megemelkedhet a szintje. Ilyen esetben a prolaktin szintje csökken, amint az illető kicsit lelassul (pl. szabadságra megy).

h i r d e t é s

Meddőség férfiaknál: vizsgálatok, amelyekkel kideríthető Hogyha sokáig nem jön a baba, a legtöbbször a nők magukban keresik a probléma okát, pedig a meddőség majdnem ugyanolyan arányban érinti a másik nemet is. Milyen vizsgálatokat érdemes elvégezni a férfiaknak, ha késik a gyermekáldás? A válaszért kattintson korábbi cikkünkre.

A stresszen kívül a probléma gyakori oka az agyalapi mirigy daganata (adenómája). Az esetek túlnyomó többségében jóindulatú tumorról van szó (érdemes tudni, más, az agyban előforduló daganatok is járhatnak prolaktin-túltermelődéssel). A tünetek közt a férfiaknál a meddőségen túl megjelenhet még a mellek megnagyobbodása, tejcsorgás (igen, férfiaknál is!), túlsúly, fáradtság, libidóhiány, merevedési zavar, testszőrzet megritkulása, csökkenő izomerő, az izomzat sorvadása. Az esetek egy részében a prolaktinemelkedés pajzsmirigy-alulműködéshez társul, így érdemes ellenőriztetni a TSH-, T3-, T4-szinteket is az infertilitás kivizsgálásánál - javasolja dr. Iványi Tibor, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa.

Magas prolaktinszintet bizonyos gyógyszerek is eredményezhetnek (pl. pszichiátriai szerek) - ilyen esetekben, ha lehet, át kell térni más készítményekre, ha nem, akkor prolaktinszint-csökkentő gyógyszer szedése ajánlott (tünetmentes esetekben erre nincs szükség).

Gyógyszer vagy műtét?

A magas prolaktinszintet - főleg, ha az tüneteket okoz - elsősorban gyógyszeres úton kezelik. Előfordulhat, hogy már ez is csökkenti az adenoma méretét. Nagyobb méretű adenomák esetében, amennyiben gyógyszeres kezelésre nem következik be várt javulás, műtétre lehet szükség. A prolaktinszint csökkenésével a fertilitás visszaállítható.