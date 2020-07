Borotválja-e egy férfi a lábát?

"Ez furcsa! Soha nem borotválnám le a lábam!"

"Nem borotválom, de trimmelem."

"Nincs ebben semmi furcsa. Gyakran leborotválom."

Így válasszon fazont! A nők szinte az idők kezdete óta szőrtelenítik testük intim területeit. A csupaszság utáni vágy egyszerre divat, társadalmi elvárás, de dönthetünk a szőrtelenítés mellett higiéniás okokból is.

"Ez furcsa! Egy férfi ne borotválj a lábát!"

"Nem szeretem, ha egy férfinek teljesen sima a lába, de ha trimmeli azzal nincs baj."

"Ez fantasztikus! Szeretem a borotvált lábú férfiakat!"

Egyre több férfi borotválja a lábát. De miért?

Hogyan lehet megszabadulni a szőrtől?

, de több, mint 33 százalékuk elismerte, hogy hajvágóval rövidebbre nyírja - trimmeli - a szőrt. Csak 15 százalékuk borotválta le teljesen a szőrt. Tehát a megkérdezett férfiak fele foglalkozik valamilyen módon a szőrrel a lábán.A nők 30 százalékát nem zavarta, ha a férfi megnyírja kicsit a szőrt a lábán, és 22 százalékukat egyáltalán nem zavart a sima láb. Tehát a nők több, mint a fele szerint nem zavaró egy kis korrekció a szőrzeten., hogy teljesen sima legyen a lába, de szeretnek egy kicsit lenyírni a szőrzetből, megrövidíteni azt, mert nem akarnak hatalmas bozonttal a lábukon járkálni. Emellett egyéni preferencia kérdése is, hogy ki mit szeret. Anem számít tabunak, ha egy férfi borotválja a mellkasát, karját, lábát. Egyesek tisztábbnak érzik magukat attól, ha leborotválják szőrüket Manapság nem csak a nők járhatnak szőrtelenítésre szépségszalonokba, a legtöbb helyen férfiakat is fogadnak, sőt vannak már férfiakra specializálódott helyek is. A gyantázás hosszabb ideig tart, mint a borotválás, de sokkal komplikáltabb is. Emellett fájdalmas is. Csak akkor ajánlott, ha valaki jól bírja a fájdalmat. A borotválkozás egy férfi mindennapjainak (az arcon mindenképpen) része, ezért egyszerűbb, gyorsabb és nem szükséges hozzá különleges felszerelés sem. A láb szőrtelenítésénél a borotvát párhuzamosan kell tartani a földdel, és a bokától a térdek, majd a combok felé kell haladni a mozdulatokkal. Az olajok, testápolók fényesebbé teszik a leborotvált bőrt, emellett ápolnak is.