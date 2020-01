Hírességek, akik migrénnel küzdenek

Habár a migrén nagyobb arányban érinti a nőket, a férfiak mintegy 6 százaléka is tapasztal ilyen jellegű panaszokat. A színész-rendező Ben Affleck is közéjük tartozik. Miközben például a Hideg nyomon ( Gone Baby Gone ) című bűnügyi filmdrámát rendezte 2006-ban, egy súlyosabb roham miatt kórházba is került. "Folyamatosan csak dolgoztam, nehezen tudtam időt szakítani még az alvásra is" - emlékezett vissza a kiváltó okra Affleck. Általában véve elmondható, hogy a rendszerességre való törekvés alvási rutinunk kialakítása során segíthet megelőzni a migrént. Igyekezzünk tehát mindennap azonos időben lefeküdni és felkelni - még hétvégén is! (Fotó: Getty Images)