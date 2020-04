A reggeli fejfájás lehetséges okai

Nem aludtunk eleget

Átlagban 7-8 órányi alvásra van szükségünk, hogy testünk megfelelően tudjon működni. Ha ennél csak kevesebb sikerül, akkor szervezetünk "pánikba esik", szívritmusunk és vérnyomásunk pedig megemelkedik. Ráadásul a stresszhormonok szintje is megnő, és ezek együttesen fejfájást eredményezhetnek. Ilyen esetekben hasznos lehet beiktatni egy 20-30 perces szundikálást, amennyiben lehetőségünk van rá.

Az alkalmifejfájásvagy migrén minden esetben meg tudja keseríteni életünket. Ha túl sokat fáj a feje, és nem akar gyógyszereket szedni, az alábbi 5 módszert érdemes kipróbálnia.

Túl sokat aludtunk

Meglepő módon nemcsak a túl kevés, hanem a túl sokalvásis okozhat fejfájást. Ha kilenc óránál többet alszunk egyszerre, lecsökken a szervezetünkben a szerotonin nevű hormon szintje, ami miatt lassul az agyban a vérkeringés - ez okozza a fájdalmat. Leggyakrabban hétvégente érzékelhetjük, amikor tovább maradunk ágyban a hétköznap megszokottnál.

A túl sok alvás is okozhat fejfájást

Kevés a szervezetünkben az endorfin

Testünk reggelente termeli a legkevesebb endorfint, és ez egyeseknél migrénes tüneteket okozhat. Az alacsony endorfinszint miatt szerotoninszintünk is alacsonyabb lehet, aminek hatására az agyban lévő erek összehúzódhatnak, és ez fejfájást okozhat. Az ilyesmire hajlamosaknak sokat segíthet, ha felkelés után nem sokkal sportolnak valamit.

Előző este alkoholt fogyasztottunk

Ha kicsit túlzásba vittük az alkoholizálást, akkor szinte egészen biztosak lehetünk benne, hogy az ébredéssel együtt a fejünk is fájni fog. Már egy-két ital is olyan mértékű dehidratációt okozhat, ami miatt az agyban is lassulhat a vérkeringés. Ráadásul alkohollal a szervezetünkben minimális az esély a nyugodt és pihentető alvásra.

Horkolunk

A horkolás alvási apnoé tünete is lehet. Az apnoésok alvás közben fulladnak, levegőért kapkodnak, sőt az sem ritka, hogy időközönként rövid ideig egyáltalán nem vesznek levegőt. Már ennyi is elég ahhoz, hogy az agyban oxigénhiány lépjen fel, ami fejfájást eredményezhet.

