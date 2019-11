Miért rángatózik a szemünk?

Szinte minden embernél kialakul legalább egyszer az életében a szemrángatózás. A legenyhébb formájában fájdalmatlan és ártalmatlan, viszonylag hamar elmúlik, de kellemetlen lehet, különösen akkor, ha a görcsök annyira erősek, hogy teljes összezáródásra késztetik a szemet. Néhány embernél a szemrángatózás több napon keresztül, napi több órán át tarthat. A legsúlyosabb formájában a szemrángatózás krónikussá válik, és állandósul a pislogás, hunyorgás.

Szemsérülések A szem a legkülönfélébb tevékenységek közben sérülhet. A motorizáció terjedése, a technika fejlődése, a szabadidő eltöltésének egyre változatosabb formái növelték a szemet ért balesetek számát. Számos adat bizonyítja, hogy a szemsérülések óriási terhet jelentenek az egész társadalom számára A szem sérülése lehet mechanikai, vegyi, elektromos, illetve sugárzás által kiváltott. Tudjon meg többet, kattintson!

Időnként, például blepharitiszé (szemhéjgyulladásé), szemszárazságé, kötőhártya-gyulladásé vagy fényérzékenységé. A legritkább esetekben a szemrángatózás idegrendszeri betegséget, például Parkinson-kórt vagy Tourette-szindrómát jelezhet.Az enyhe szemrángatózás oka lehet fáradtság, alváshiány, stressz, vagy valamilyen serkentőszer (alkohol, cigaretta vagy koffein) használata. Emellett okozhatja a szemhéj vagy a szaruhártya sérülése , irritációja. A súlyosabb szemrángatózást ezek mellett a szél, az erős fény vagy a légszennyezettség is okozhatja, de a szakemberek szerint genetikai tényezők is szerepet játszanak a kialakulásában.Bizonyos esetekben, hanem az egész arcot (pontosabban annak egyik oldalát) érinti, és például a száj körüli izmok is görcsösen összerándulhatnak.