Észreveszed, ha hazudnak neked? Egyszerű módszerrel leleplezhető az, aki nem mond igazat

A stessz és a zavar jelei hasonlatosak a hazugságéhoz, de adott eseten irányadók lehetnek.

A hazugság jelei nem mindenkinél ugyanazok, és egyetlen jel önmagában nem bizonyítja, hogy valaki nem mond igazat. Inkább több apró, egymást erősítő viselkedésre érdemes figyelni. A tipikus jelek közül néhány:

Testbeszéd és arckifejezések

  • Kerüli a szemkontaktust, vagy ellenkezőleg: túl hosszan, mereven néz, hogy „meggyőzőnek” tűnjön.
  • Arc vagy száj érintése beszéd közben (szimbolikus „eltakarás”).
  • Nyugtalan mozdulatok, például lábdobogás, ujjpöcögtetés.
  • Arckifejezés és szavak összhangjának hiánya – például mosolyog, miközben kellemetlen témáról beszél.
nő a háta mögött tartja keresztbetett ujjait
Hazugságról árulkodhat a mimika, a testbeszéd és a hanglejtés is. Fotó: Getty Images

Hang és beszédmód

  • Töredezett beszéd, több „ööö” vagy szünet a mondatokban.
  • Felemelkedő hangsúly kijelentés végén, mintha kérdést mondana.
  • Hangmagasság emelkedése (a stressz miatt).
  • Túl sok részlet vagy épp ellenkezőleg: homályos, kitérő válaszok.

Tartalmi ellentmondások

  • A történet időben vagy logikában nem áll össze.
  • Később másképp meséli ugyanazt.
  • Túl pontosan megfogalmazott mondatok, mintha betanulta volna.

Érzelmi jelek

  • Késleltetett érzelem-megjelenés – például csak pár másodperccel később mosolyog a „jó hír” után.
  • Túlzott védekezés vagy támadó magatartás, ha kérdéseket tesznek fel.

Fontos, hogy ezek lehetnek stressz vagy zavar jelei is, nem feltétlenül hazugságéi. A legbiztosabb, ha összevetjük az illető korábbi viselkedésével – az eltérések árulkodóbbak, mint az abszolút jelek.

Mindenesetre szakértők szerint a hazugság jelei ott vannak az apró gesztusokban, a hangszínben, a mondataink felépítésében, csak tudni kell, mit figyeljünk. Egyesek ösztönösen kiszagolják a füllentést, mások viszont még a legárulkodóbb jeleket is hajlamosak figyelmen kívül hagyni. Az nlc.hu összeállított egy kvízt, amivel kiderítheted, te melyik csoportba tartozol. Töltsd ki kvízüket, és megtudod, mennyire vagy profi a hazugságok leleplezésében!

