Észreveszed, ha hazudnak neked? Egyszerű módszerrel leleplezhető az, aki nem mond igazat

A hazugság jelei nem mindenkinél ugyanazok, és egyetlen jel önmagában nem bizonyítja, hogy valaki nem mond igazat. Inkább több apró, egymást erősítő viselkedésre érdemes figyelni. A tipikus jelek közül néhány:

Testbeszéd és arckifejezések

Kerüli a szemkontaktust , vagy ellenkezőleg: túl hosszan, mereven néz, hogy „meggyőzőnek” tűnjön.

Arc vagy száj érintése beszéd közben (szimbolikus „eltakarás”).

Nyugtalan mozdulatok , például lábdobogás, ujjpöcögtetés.

Arckifejezés és szavak összhangjának hiánya – például mosolyog, miközben kellemetlen témáról beszél.

Hazugságról árulkodhat a mimika, a testbeszéd és a hanglejtés is. Fotó: Getty Images

Hang és beszédmód

Töredezett beszéd , több „ööö” vagy szünet a mondatokban.

Felemelkedő hangsúly kijelentés végén, mintha kérdést mondana.

Hangmagasság emelkedése (a stressz miatt).

Túl sok részlet vagy épp ellenkezőleg: homályos, kitérő válaszok.

Tartalmi ellentmondások

A történet időben vagy logikában nem áll össze .

Később másképp meséli ugyanazt.

Túl pontosan megfogalmazott mondatok, mintha betanulta volna.

Érzelmi jelek

Késleltetett érzelem-megjelenés – például csak pár másodperccel később mosolyog a „jó hír” után.

Túlzott védekezés vagy támadó magatartás, ha kérdéseket tesznek fel.

Fontos, hogy ezek lehetnek stressz vagy zavar jelei is, nem feltétlenül hazugságéi. A legbiztosabb, ha összevetjük az illető korábbi viselkedésével – az eltérések árulkodóbbak, mint az abszolút jelek.

Mindenesetre szakértők szerint a hazugság jelei ott vannak az apró gesztusokban, a hangszínben, a mondataink felépítésében, csak tudni kell, mit figyeljünk. Egyesek ösztönösen kiszagolják a füllentést, mások viszont még a legárulkodóbb jeleket is hajlamosak figyelmen kívül hagyni. Az nlc.hu összeállított egy kvízt, amivel kiderítheted, te melyik csoportba tartozol. Töltsd ki kvízüket, és megtudod, mennyire vagy profi a hazugságok leleplezésében!