Észreveszed, ha hazudnak neked? Egyszerű módszerrel leleplezhető az, aki nem mond igazat

A hazugság jelei nem mindenkinél ugyanazok, és egyetlen jel önmagában nem bizonyítja, hogy valaki nem mond igazat. Inkább több apró, egymást erősítő viselkedésre érdemes figyelni. A tipikus jelek közül néhány:
Testbeszéd és arckifejezések
- Kerüli a szemkontaktust, vagy ellenkezőleg: túl hosszan, mereven néz, hogy „meggyőzőnek” tűnjön.
- Arc vagy száj érintése beszéd közben (szimbolikus „eltakarás”).
- Nyugtalan mozdulatok, például lábdobogás, ujjpöcögtetés.
- Arckifejezés és szavak összhangjának hiánya – például mosolyog, miközben kellemetlen témáról beszél.
Hang és beszédmód
- Töredezett beszéd, több „ööö” vagy szünet a mondatokban.
- Felemelkedő hangsúly kijelentés végén, mintha kérdést mondana.
- Hangmagasság emelkedése (a stressz miatt).
- Túl sok részlet vagy épp ellenkezőleg: homályos, kitérő válaszok.
Tartalmi ellentmondások
- A történet időben vagy logikában nem áll össze.
- Később másképp meséli ugyanazt.
- Túl pontosan megfogalmazott mondatok, mintha betanulta volna.
Érzelmi jelek
- Késleltetett érzelem-megjelenés – például csak pár másodperccel később mosolyog a „jó hír” után.
- Túlzott védekezés vagy támadó magatartás, ha kérdéseket tesznek fel.
Fontos, hogy ezek lehetnek stressz vagy zavar jelei is, nem feltétlenül hazugságéi. A legbiztosabb, ha összevetjük az illető korábbi viselkedésével – az eltérések árulkodóbbak, mint az abszolút jelek.
Mindenesetre szakértők szerint a hazugság jelei ott vannak az apró gesztusokban, a hangszínben, a mondataink felépítésében, csak tudni kell, mit figyeljünk. Egyesek ösztönösen kiszagolják a füllentést, mások viszont még a legárulkodóbb jeleket is hajlamosak figyelmen kívül hagyni. Az nlc.hu összeállított egy kvízt, amivel kiderítheted, te melyik csoportba tartozol. Töltsd ki kvízüket, és megtudod, mennyire vagy profi a hazugságok leleplezésében!