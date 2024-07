Fültisztítás másként: már minden negyedik embernél indokolt

„Füles” – olykor így szokták emlegetni azokat a gyerekeket, akiknek nagyon érzékeny a fülük, vagyis gyakran oda húzódik a gyulladás, és fájdalmassá válik. Az ilyesmi legtöbbször baktériumok vagy vírusok tevékenysége nyomán alakul ki, ám bizonyos környezeti tényezők és hajlam is szerepet játszhat. A végeredmény mindenesetre halláscsökkenés, akár láz, és persze elsősorban fülfájás, ami a legrosszabb minden tünet közül.

A kicsik érzékenyebbek

Gyerekek gyakrabban szenvednek tőle, amiben része van annak, hogy az ő anatómiájuk más, mint a felnőtteké. A rövidebb fülkürtbe a kórokozók könnyebben bejuthatnak, elszaporodhatnak – és persze a kicsik immunrendszere is éretlenebb. Ezen túl számítanak az öröklött tényezők is, vagyis az, ha volt már a családban gyakori hallójárat- vagy középfül-gyulladás.

A nyár sajnos fokozottan kockázatos időszak ebből a szempontból. Kinek a repülés, kinek egy hangos fesztivál vagy a klímaberendezés okoz kellemetlen perceket, de a leggyakoribb problémaforrás a víz. Hiszen ilyenkor, ha csak megtehetjük, sok időt vagyunk medencében, tóban, tengerben (a gyerekek különösen imádják a pancsolást). Csakhogy eközben a hallójárat hámja felázik, ezáltal könnyebben fertőződik.

Még egy nyári faktor: ilyenkor fokozott a fülzsírtermelődés (melegben a fülben található verejték- és faggyúmirigyek intenzívebben dolgoznak), és könnyebben alakul ki úgynevezett fülzsírdugó. De miért is baj ez? A fülzsírnak fontos védelmi szerepe van: megakadályozza, hogy a kórokozók, a por, kosz a fülbe jussanak. Védi az érzékeny bőrt a kiszáradástól. Ha azonban a fülzsír felgyűlik, akkor halláscsökkenést, fülfájást okozhat.

A hallójárat-gyulladás ennél is komolyabb: jellemzően nyomásra jelentkezik heves fájdalom, majd ezt sokszor fülfolyás, viszketés, füldugulás követi. A gyerekek különösen megszenvedik ezt, amíg nem enyhül a nyomás. Nem szabad persze megvárni ezt az állapotot - a legegyszerűbb megelőzési mód mindig jól megszárogatni a hallójáratot fürdés után. A fültisztító pálca használatát inkább mellőzzük, mert könnyű vele olyan mikrosérülést okozni, ami csak növeli a fertőzésveszélyt.

Van azonban egyéb hatékony megelőző kezelés is, hogy ne jussunk el az orvosi beavatkozásig (enélkül szinte biztosan a fájdalom erősödésével és a gyulladás terjedésével számolhatunk).

Többféle lehetőség - előnyök és hátrányok

Haladó megoldásnak számítanak a fülspray-k, melyekből többfajta is kapható. Az olajalapúak a hallójárat falához tapadnak, így képesek segíteni a már kialakult fülzsírdugón. Ám ezzel mindenképp extra zsiradékbevitel történik, és ez az anyag a hallójáraton kívül akár a dobhártyára is juthat. De az is bosszantó lehet, ha a ruhánkon köt ki… Mindennapi használatát a szakemberek nem javasolják, ahogyan a fülpálcikáét sem – még akkor sem, ha felnőttről van szó.

Ma már létezik a fülspray-knek egy új generációja, amely tengervizet alkalmaz a tisztításra. Ez megakadályozza a fülzsírdugó kialakulását és a szennyeződések lerakódását a hallójáratban. További előnye, hogy mindennap alkalmazható a fülhigiénia fenntartására, azaz a hallójárat hidratálására és tisztítására. Ráadásul mivel a tengervíz megszárad, nem marad vissza semmilyen anyag a fülben, és a ruhán sem hagy foltot. Magyarországon e termékcsoport egyetlen képviselője az Audispray, ez a mikrobiológiailag ellenőrzött hipertóniás tengervizes oldat, amely meglágyítja és feloldja a fülzsírt, így elősegíti annak természetes kiürülését. Ha rendszeresen használjuk, akkor nemcsak eltávolítja a lerakódásokat, de megakadályozza a további szennyeződést is. Külön fejlesztés szól a felnőtteknek, és külön a gyerekeknek. A kisebbeknél a glicerin az egyik összetevő, így lehet leginkább érzékeny hallójárataikhoz igazítani a rendszeres kezelést.

Egy fülspray vásárlásánál érdemes arra is figyelni, hogy a permet gyengéd legyen, ne fejtsen ki túl nagy nyomást az esetleg amúgy is fájó dobhártyára.

Egyre többen szoknak le a fültisztító pálcika használatáról

A magyarok 66%-a rendszeresen használ fültisztító pálcikát, holott az Audispray friss, reprezentatív felmérése alapján* minden másodikuk tudja, hogy ez nem javasolt. Minden tizedik magyarnak a fültisztító pálcika használata hozzátartozik a fülhigiéniához, és nem érzi jól magát, ha egy nap nem tisztítja ki vele a fülét. Ez különösen veszélyes lehet strandszezonban, hiszen az alapvetően védelmi szerepet betöltő fülzsír eltávolításával vagy benyomásával teret adhatunk a különböző baktériumoknak, amik fülfertőzéseket okozhatnak. Minden negyedik megkérdezett válaszolta azt, hogy füle hajlamos bedugulni, nekik bizony érdemes lehet fültisztító spray-t bevetniük megelőzésképp.

*A kutatásról: A felmérés 1147 fő megkérdezésével készült 2024 júniusában. Reprezentatív a magyarországi 16-59 éves okostelefonnal rendelkezőkre nézve kor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint. A kutatást az Audispray megbízásából az Opinio Institue Kft. készítette.

