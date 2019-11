A fülünk ezért viszkethet

Bármennyire is viszket a fülünk, sosem jó ötlet belepiszkálni valamilyen tárggyal vagy eszközzel. Így ugyanis könnyen felsérthetjük a belső fület, beleértve azokat az apró csontokat is, amelyek a hallásunkat segítik. De most nézzük, mi okozhatja a fül viszketését.

Fülzsír

A viszketés hátterében állhat például a fülzsír felhalmozódása. A fülzsír a belső fül elhalt hámsejtjeiből, illetve a fülbe került piszokból keletkezik. Jelenléte teljesen normális, ám ha túl sok gyűlik össze belőle, az viszketést okozhat. Ilyenkor álljunk ellen a késztetésnek, hogy egy vattapálcikával kezdjük el piszkálni a fülünket, mert ezzel csak beljebb nyomjuk a fülzsírt. Ha nagyon zavaró, esetleg már a hallásunkra is hatással van, akkor inkább kérjük orvos segítségét az eltávolításhoz.

Ekcéma vagypikkelysömörmiatt is viszkethet a fülünk. Fotó: iStock

Fertőzés, gyulladás

Bizonyos fertőzések is okozhatnak fülviszketést. A leggyakrabban olyankor jelentkezik, amikor náthásak, influenzásak vagy allergiásak vagyunk, illetve amikor víz kerül a fülünkbe. Utóbbi esetben a túl sok nedvesség hatására meggyengül a belső fül természetes védekező rendszere. A viszketés megszüntetéséhez a fertőzést kell kezelni. Bizonyos esetekben magától is elmúlik a probléma, de komolyabbfertőzésesetén az orvos által felírt fülcseppet kell használni. Előfordulhat, hogy antibiotikumos kezelésre is szükséges.

A túl durva fültisztítás, fülpiszkálás felsértheti a belső fület és a hallójárat gyulladását okozhatja, ami szintén viszketéssel jár. Az ilyenkor keletkező apró sebeken át kórokozók juthatnak a szervezetbe, amelyek gyulladást okozhatnak.

Allergia

A viszketés hátterében állhat valamilyen allergia is. Kiválthatja az általunk használt hajlakk vagy sampon, esetleg valamilyen fém, amelyből a fülbevalónk készült. Emellett ételallergia, szénanátha vagy pollenallergia is lehet a kiváltó ok, de előfordulhat az is, hogy valamilyen gyümölcs, zöldség vagy olajos mag fogyasztása után kezd el viszketni a fülünk. A viszketést ebben az esetben már akkor érezni kezdjük, ahogy lenyeltük az adott élelmiszerből az első néhány falatot.

Kontakt dermatitisz

Ha a fülünkbe teszünk valamilyen műanyagból, gumiból vagy fémből készült tárgyat, az kontakt dermatitiszt okozhat, amelynek egyik tünete a viszketés. Figyeljük meg, hogy mi után után jelentkezett a viszketés, és azt ne használjuk többet. A tünetek enyhítésére az orvosunk szteroidos krémet írhat fel.

Bőrprobléma

Viszkethet még a fülünkekcémavagy pikkelysömör (pszoriázis) miatt is. Ilyenkor az orvos általában valamilyen fülcseppet szokott felírni a panaszokra, súlyosabb esetben pedig szteroidok szedésére lehet szükség.

