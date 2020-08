Nyaralási tippek kontaktlencsét viselőknek

Nyaraláskor hajlamosabbak vagyunk mindent lazábban kezelni, kevésbé ügyelünk a diétánkra, gyakrabban feledkezünk meg a fényvédőkrém ismételt felviteléről, és sajnos az sem ritka, hogy a kontaktlencsénket sem épp úgy vagy annyi ideig használjuk, mint kellene. De ha például olyan területre utazunk, ahol az általános higiénés körülmények sem épp a legideálisabbak, még a legnagyobb körültekintés mellett sem lesz egyszerű a dolgunk. Az alábbi tippekkel a szemfertőzés elkerülésében szeretnénk segítséget nyújtani.

Nemcsak nyáron rejt veszélyeket Becslések szerint körülbelül 125 millió ember hord világszerte kontaktlencsét. Az elmúlt évtizedekben robbanásszerűen terjedt el a használatuk, hiszen segítségükkel számos olyan kényelmetlenséget ki lehet küszöbölni, amellyel a szemüveget viselők nap mint nap küzdenek. A kontaktlencse azonban veszélyt is jelenthet azok számára, akik nem tartják be maradéktalanul a kezelési és higiéniai szabályokat. Hogy melyek ezek, korábbi cikkünkre kattintva elolvashatja.

Utazás előtt

Lehetőleg ne az utolsó pillanatra hagyjuk szemészünk meglátogatását, vagy az új kontaktlencsék, kontaktlencse-folyadékok, pótlencsék és tartók beszerzését, mert könnyen kicsúszhatunk az időből. Ne feledjük, nemcsak a lencsét kell adott időközönként cserélni, de a tartót is érdemes legalább 3 havonta. A pótlencsék sosem feleslegesek egy utazás során, viszont életmentőek lehetnek, de még így is tegyünk be szemüveget és természetesen megfelelő UV-védelemmel ellátott napszemüveget is, hogy a káros sugaraktól megfelelően óvhassuk szemünket. Ha pedig elveszítettük a lencsénket külföldön és nincs nálunk pótlencse, akkor se vegyünk olyat, amit nem kimondottan nekünk írtak fel, ezzel ugyanis szemünk és látásunk épségét is kockáztathatjuk.

Soha ne fürödjünk kontaktlencsében, sem a természetes vizekben, sem a medencékben. Fotó: Getty Images

A pakolásnál azt se felejtsük el, ha repülővel és kézi poggyásszal utazunk, akkor a fedélzetre legfeljebb 100 ml folyadékot vihetünk fel egyben, azaz egy nagyobb 300 vagy 500 ml-es kontaktlencse folyadékot simán kidobathatnak velünk az ellenőrzéskor. Kerüljük el a bosszúságot és a felesleges kiadást! A jó megoldás, ha kisebb kiszerelésű kontaktlencse ápolót szerzünk be.

Útközben inkább viseljünk szemüveget

Ha közúton, saját járművel közlekedünk, van esély rá, hogy ha szükséges, akkor megfelelő higiénés körülmények között igazítsunk a kontaktlencsénken vagy cseréljük ki azt. Vonaton, repülőn vagy buszon azonban ezt már kicsivel nehézkesebb elvégezni, ezért ha tehetjük, az utazás idejére válasszuk a szemüveget. A repülőn amúgyis sokkal szárazabb a levegő, amitől égő, szúró érzés keletkezhet a szemünkben. Megjegyzendő azonban, hogy a maszk viselése a jelen járványhelyzetben sok helyen kötelező, így arra számítsunk, hogy bepárásodhat a szemüvegünk. Érdemes előtte kezelni valamilyen folyadékkal vagy szappanos vízzel a szemüveglencséket, hogy mérsékeljük ennek az esélyét.

Ilyenkor soha ne hordjunk kontaktlencsét

A szemészek a nyári időszakban sokkal többször találkoznak szemfertőzésekkel, ezek jelentős része ráadásul pont nyaraláskor alakul ki. Ha nem szeretnénk kockáztatni, akkor figyeljünk arra, hogy soha ne fürödjünk kontaktlencsében, sem a természetes vizekben, sem a medencékben, de még csak a zuhany alá se álljunk be úgy, mivel főleg a déli országokban a csapvízben is előfordulhatnak olyan kórokozók, amelyek megbetegíthetik szemünket. Főképp, ha a kontaktlencse és a szem közötti, szaporodásukhoz ideális területre kerülnek. A hajókirándulásnál, csúszdaparkban, delfin show-nál is legyünk elővigyázatosak, nehogy víz fröccsenjen a szemünkbe.

Fő az elővigyázatosság

A legfontosabb, hogy mielőtt a szemünkhöz érünk - amely a koronavírus számára ideális "belépési pont"- mindig alaposan mossunk kezet szappannal, vagy használjunk kézfertőtlenítőt. Soha ne mossuk le vízzel a lencséket, és ne is tároljuk abban. Azt se felejtsük el, hogy a kontaktlencsetartóban lévő folyadékot mindig teljesen le kell cserélni, mert fertőzésveszélyes lehet csak frissel felönteni a régit, amelyben akár már elszaporodhattak a kórokozók.

Lencse helyett lézer

Ha azonban nem szeretnénk minden nyáron (illetve minden utazásnál) ezt a procedúrát végigcsinálni, főképp most, a koronavírus-járvány idején, akkor érdemes elgondolkodni a lézeres szemműtéten, ami hosszú távú, kényelmes alternatívát biztosíthat. Azt követően biztosan nem kell majd amiatt aggódnunk, hogy pont a legrosszabbkor hagyjuk el a lencsénk, fertőződik el a szemünk, mert csere közben valami hiba csúszott a gépezetbe. De azért se fáj majd a fejünk, hogy a szemüvegünket otthon felejtettük, s "vakon" vagyunk kénytelenek a tengerben fürdőzni, lemaradva a táj szépségeiről.