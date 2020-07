Lézeres olvasószemüveg-kezelés: így zajlik a műtét

Sok ember tapasztalja, hogy a korral látása romlani kezd, és egyre nagyobb gondot okoz a közeli tárgyakra fókuszálás. Nagyjából a negyvenes éveinktől a szemlencse egyre inkább veszít a rugalmasságából, ami miatt nehezebben tud fókuszálni a szem a közeli dolgokra. Ez az állapot az úgynevezett presbyopia, más néven öregszeműség, amely világszerte közel kétmilliárd embert érint valamilyen mértékben. Amellett, hogy sok kellemetlenséget okoz a mindennapokban, szemfáradtsággal és fejfájással is járhat, ami miatt mindenképp orvosolni kell. Bár a látásproblémát az olvasószemüveg, illetve bizonyos kontaktlencsék is korrigálhatják, léteznek azonban olyan lézeres szemműtétek is, amelyek tartós megoldást biztosítanak. Hogyan zajlik egy ilyen műtét? Kell-e félni tőle?

Így zajlik a lézeres olvasószemüveg-kezelés

A legfontosabb tudnivaló, hogy a lézeres olvasószemüveg-kezelés mára rutin beavatkozásnak számít, aminek köszönhetően a pácienseknek nem kell komolyabb komplikációktól tartaniuk. A megfelelő látásélességet úgynevezett lebenyes eljárással állítják vissza. Az eljárás nem jár fájdalommal, valamint a gyógyulási folyamat is gyors.

A műtét során a két szemet eltérő módon korrigálják: a domináns szemet nullásra, a másikat pedig mínuszos dioptriára "csiszolja" a lézer, így az előbbivel távolra, a másikkal közelre láthat jobban a páciens. Az agyunk ezt a két képet mossa egybe, a kezelt személy így a két szemmel a távoli és a közeli tárgyakat is jól látja. Persze az átállás hosszabb időt is igénybe vehet, ez alatt együtt kell használni a két szemet, nem jó, ha az egyiket letakarva próbáljuk a másik élességét tesztelni.

Korral a látás is romlani kezd és egyre nagyobb gondot okozhat az olvasás. Fotó: Getty Images

A kezelést követően a látásélesség szinte azonnal helyreáll, bár a szem néhány óráig még érzékenyebb lehet a fényre. Hosszabb pihenőidőre nincs utána szükség, általában 1-2 nappal a beavatkozást követően visszatérhetünk a mindennapi teendőkhöz. Ebben az időszakban az arcunkat csak óvatosan mossuk meg, a szemet semmiképpen ne dörzsöljük. Körülbelül egy hétig óvni kell a szappanos, samponos víztől is.

Az utókezelés ennél hosszabb ideig tart, körülbelül három hétig gyulladáscsökkentő szemcseppet kell használni, nagyjából fél évig pedig műkönnyet is kell csepegtetni a szembe. Utóbbi különösen fontos a szemszárazságra hajlamosabb, idősebb korosztály számára.

Mikor nem lehet elvégezni?

Bár a lézeres kezelés szinte semmilyen komolyabb szövődménnyel nem jár, nem mindenkinek nyújthat megoldást a látásproblémáira. 65 éves kor felett a lézeres eljárás már nem biztosíthat minden esetben optimális eredményt, a fénytörési hibát idősebb korban ezért műlencse beültetésével korrigálják. Kizáró ok lehet az is, ha a páciens valamilyen más szemészeti betegséggel is küzd. A lézeres kezelést minden esetben egy alapos szemészeti vizsgálat előzi meg, aminek során az orvos felméri, hogy kinek milyen kezelés javasolt az optimális látásélesség eléréséhez.