Ezért halálos, ha sokat ülünk

Az Annals of Internal Medicine folyóirat tette közzé azt a 8 ezer felnőtt bevonásával készített tanulmányt, amely összefüggést mutatott ki az elhúzódó ülés és a (bármilyen okból bekövetkező) korai halál kockázata között. Ebben a tanulmányban azok az emberek viselték a legkisebb kockázatot, akik egyhuzamban legfeljebb 30 percet ültek. Más kutatások a hosszantartó ülést vagy más ülő viselkedést összekapcsolták a cukorbetegséggel, a szív rossz egészségi állapotával, a hízással, a depresszióval, a demenciával és többféle rákos megbetegedéssel. Azaz a sok ülés halálos, a Yale Egyetem orvosai most azt is megmagyarázzák, hogy miért.

A túl sok ülés egyenes úton vezet számos súlyos betegséghez. Legalább sétálni kéne. Fotó: iStock

A JAMA orvosi folyóirat cikke arról számolt be, hogy 51 ezer különböző korcsoportokba tartozó amerikai résztvevő közreműködésével mérték fel az üléssel eltöltött időt, és az derült ki, hogy ez 2007 és 2016 között napi egy órával növekedett. Ráadásul a tendencia a serdülők körében is érvényesült, azaz úgy tűnik, hogy az üldögéléshez való hozzászokás korán kezdődik.

"A hosszantartó ülés az izom-csontrendszeri panaszok egyik fő oka, de ez viszi el más szakorvosok rendelésére is a betegek egy jelentős részét. Az ülés a modern társadalmakban alap tartózkodási helyezetté változott, ülünk a számítógép vagy tévé előtt, ülünk az autóban, a vonaton, és a repülőgépen. Ez egy jelentős egészségügyi probléma, amely számos krónikus betegséghez vezethet" - állítja Eric K. Holder, a Yale orvosi karának kutatója. Az egyetem más szakértői is egyetértenek vele abban, hogy a hosszas ülés negatívan befolyásolhatja az egészségét, de tanácsokat is adtak, hogy mit lehet tenni ellene.

Érrendszeri problémák

Ha az alsó lábszár és a lábfej elfárad, megduzzadhat, fájhat, illetve vér- és folyadékpangás tapasztalható ezen a területen a hosszú ülés után. A legrosszabb esetben mélyvénás trombózis is kialakulhat, azaz a mély visszérben vérrög képződik, ami veszélyes, mert eljuthat a tüdőbe - figyelmeztet Britt H. Tonnessen, érsebész. Vérrögök három okból jöhetnek létre. A vér rendellenességei okozhatnak alvadást, valamilyen sérülés vagy az ezzel kapcsolatos trauma szintén növeli a trombózis kockázatát. De a harmadik ok - amely felett ellenőrzést gyakorolhatunk - a mozdulatlanság vagy tartós ülő helyzet. A terhes vagy fogamzásgátlót szedő nőket, illetve az idősek és a dohányzók különösen veszélyben vannak, ha nem mozgatják meg magukat időnként.

Dr. Tonnessen szerint úgy lehet jelentősen csökkenteni a kockázatokat, hogy körülbelül 30 percenként, de legalább egy óránként annyit mozgunk, ami átforgatja a vért a vádliban. Ennek elérésére például egy rövid séta jó módszer. De a lényeg, hogy mozgassuk meg magunkat, főleg a lábunkat, bárhogyan. Akinek erre már szüksége van, az orvosok kompressziós harisnya viselését is előírhatják, ami csökkenti a fáradt érzést és a fájdalmat.

Derékfájás és gerincproblémák

A tartós ülés jelentős stresszt okoz a gerincstruktúrákban és más ízületekben, például a vállakban és a csípőben, különösen rossz testtartás esetén - hívta fel a figyelmet Eric K. Holder. Kifejtette, hogy amikor ülünk a számítógépünknél, gyakran előrehajolunk, előre nyúlik a nyakunk, ami idővel tartós testtartási hibához vezethet. Az ülés általános kondícióromlást, korai izomfáradtságot, meggyengült törzsstabilitást és csípő körüli izomhúzódást okozhat, ami megnöveli a derék feszülését és csökkenti a gerinc rugalmasságát. Ez hat a farizmokra is, elgyengíti azokat, ami derékfájást és csípőfájdalmat eredményezhet.

Az inaktivitás és a túl sok ülés hozzájárul a csontritkuláshoz is. Ezért dr. Holder szerint hetente legalább 150 percet kell tölteni mérsékelt aerob tevékenységgel, de az is lehet, hogy ez sem elég a túl hosszú ülés hatásainak ellensúlyozására. Fontos, hogy napközben gyakran mozogjunk, 30 percenként szükséges a felállás és nyújtózkodás, illetve egy kis séta, hogy ellensúlyozzuk az ülés negatív hatásait. Ma már a legtöbb telefonban van lépésszámláló, állítsunk be egy elérendő limitet, és igyekezzünk teljesíteni.

Szívbetegség

Nyilvánvaló, hogy az ülés - mint általában a fizikai aktivitás hiánya - gyakran hozzájárul a szív- és érrendszeri betegségekhez, amelyek mind a férfiak, mind a nők halálának fő oka - állapította meg Rachel Lampert, kardiológus. A test mindenféle negatív reakciót ad a hosszú ideig tartó ülésre. Amellett, hogy csökken a lábakban a vérátáramlás, az ülés hatással van a vércukorszabályozásra és a vérnyomás is. Az erek normál működésének megváltoztatása elősegíti a cukorbetegséget és a szívrohamot. Tudjuk, hogy minél többet ülünk, annál nagyobb az esélyünk a szívinfarktusra, vagy a szívrendellenesség miatti halálra Dr. Lampert rámutatott, hogy a szív egészségével összefügg a testtömeg-index és a derék kerülete, s mindkettő egyre jobban emelkedik, minél tovább ülünk. A kardiológus szerint nincs pontos képlet arra, hogy milyen gyakran kell felállnia az íróasztaltól. De érdemes növelni az aktív időt, bármit is csinálunk. Még egy óránként tett rövid séta is hasznos.

Súlygyarapodás és elhízás

Egyes tanulmányok összefüggést mutatnak a hosszan tartó ülés és az elhízás, illetve a cukorbetegség között. Wajahat Mehal, az egyetem metabolikus egészség és fogyás programjának igazgatója szerint, ha visszatekintünk 100 évet, a mozgás állandó része volt az emberek életének. Ha akkoriban valaki enni vagy inni kívánt, ki kellett mennie. Ha szeretett volna beszélni a szomszéddal, akkor át kellett, hogy sétáljon hozzá. Manapság az emberek az íróasztalukon étkeznek vagy a tévé előtt, ahol elvonják a figyelmüket a táplálékuk elfogyasztásáról. Ez veszélyezteti őket, mert akaratlanul is nagyobb adagokat esznek, pedig az adagok ellenőrzése kulcsfontosságú a súly csökkentésében.

Dr. Mehal ezért azt tanácsolja, hogy az ételeinkre különös figyelmet fordítsunk. Ne úgy együk meg az ebédet, hogy közben a netet böngésszük. Arra is gondot kell fordítani, hogy változatos testmozgásokat végezzünk, s a rendszeres séta lehet akár jobb is, mint az intenzív, de rendszertelen kardiózás.

Rák

A munkahelyi ülés és az ülő életmód ugyanúgy hozzájárul a rákhoz, mintha túl sok vörös húst ennénk vagy dohányoznánk - mondta Xavier Llor, az egyetem rákgenetikai és rákmegelőzési programjának igazgatója. Szerinte általános kulturális változásra van szükségünk. Ezért azt tanácsolja, hogy a munkánk akkora részét végezzük el állva és mozogjuk annyit, amennyit csak tudunk. A túlsúly rákkockázati tényező, márpedig álló helyzetben kétszer annyi kalóriát égetünk, mint ülve. Ez határozottan nagy kihívást jelent.

Mindenkinek rengeteg a teendője, és joggal érzi, hogy nincs elég ideje. a mozgásra. De akkor is tegyünk legalább annyit, amennyit tudunk. Az egészséges életmódhoz akkor tudunk közeledni, ha a lehetőségeinkhez képest maximáljuk a rendszeres testmozgást, minimalizáljuk a dohányzást, az alkohol- és a húsfogasztást, ellenben mindig elegendő gyümölcsöt és zöldséget eszünk.