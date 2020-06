A műanyag arcvédők valóban hasznosak?

Magyarországon azért nem jelent meg széles körben az arcpajzs, mert nem könnyű hozzájutni. A többség megelégedett azzal, hogy maszkot szerzett be magának. Mivel a koronavírus-járvány nem öltött olyan méreteket, hogy fenyegetése hatására minden eszközt megpróbáltunk volna bevetni, ezért az arcpajzs megmaradt elsősorban a profi felhasználók eszközének. De ha a járvány újabb hullámai jelennének meg, még lehet nagyobb szerepe is.

Az arcpajzs kevésbé kellemetlen viselet, mint a maszk, de nem véd annyira - Fotó: Getty Images

Ennek az az oka, hogy a szakértők egyetértenek a műanyag arcvédők hasznosságát illetően, hiszen bizonyos szintű védelmet önmagukban is nyújthatnak. Van egy nagy előnyük a maszkokkal szemben. Az arcvédőt nem lehet az orr alá tolni, ahogy sokan a maszkkal teszik, gyengítve ezzel a védőfunkcióját. Az arcmaszk nem csak azt gátolja meg, hogy közvetlenül az arcukra, vagy a szemünkbe jussanak a kórokozókat hordozó páracseppek, hanem azt is, hogy mi magunk szétszórjuk őket egy tüsszentéssel, de akár a beszéddel is. Emellett megakadályozza, hogy megérintsük az arcunkat, ami szintén fontos eleme a koronavírus elleni védekeznek. Az arcpajzsok azonban nem végzik el sem a megelőző, sem a védő feladatot olyan szinten, ahogy erre a maszkok képesek.

Önmagában nem elég jó

"Egy nemrégiben végzett kutatás azt mutatja, hogy az arcvédők védelmet nyújthatnak a SARS-CoV-2 szemen keresztüli behatolása ellen. Ezen túl az influenzavírussal végzett kutatások bizonyították, hogy az arcvédők részlegesen megakadályozhatják a víruscseppek belélegzését, különösen akkor, ha az emberek két méter fizikai távolságát tartanak" - idézte az InStyle magazin Arefa Cassoobhoy-t, a WebMD vezető orvosi igazgatóját. Noha az influenzavírus és a koronavírus különböznek, ez a kutatás azt mutatja, hogy az arcvédők általában segíthetnek megakadályozni a cseppfertőzést.

Sok szakember azonban úgy gondolja, hogy önmagában arcpajzsot viselni nem jó ötlet, hiszen nem szűri a levegőt, legfeljebb elállja a cseppek útját. Sőt, Stephen Berger, mikorbiológus, afertőző betegségekszakorvosa és a GIDEON nevű járványokkal és fertőző betegségekkel foglalkozó nemzetközi online szervezet alapítója azt mondja, hogy a használónak hamis biztonságiérzetet ad, és emiatt nem veszik komolyan a közösségi távolságtartás szabályait. Ezért hangsúlyozta, hogy a biztonság érdekében szükséges a pajzs viselése közben maszkot is hordani a levegő megszűréséhez.

Cassoobhoy szerint akkor érdemes arcvédőt használni, ha plusz védelemre van szüksége valakinek. Ez elsősorban akkor következik be, ha komolyan kockázatos helyzetben van, például a COVID-19-es beteget kell gondoznia, vagy olyan környezetben dolgozik, ahol szoros közelségben van másokkal.

Könnyen tisztítható és környzetbarát

Debbie Goff, az Ohioi Állami Egyetem gyógyszerész professzora szerint van néhány további ok, ami miatt az arcvédők új normává válhatnak. Először is, nagyon nehéz megérinteni az arcot az arcppajzs viselése közben. Emellett környezetbarát és könnyen tisztítható, azaz újra felhasználható eszközök. Ráadásul ez a védőeszköz, ha csak önmagában viselik, lehetővé teszi, hogy az arckifejezések láthatóak legyenek. Ez például olyan környezetben elengedhetetlen, ahol a halláskárosodottak szájról olvasva kommunikálnak.

Annak aki úgy dönt, hogy arcpajzsot akar viselni, néhány szempontot szem előtt kell tartania - figyelmeztetett a szakértő. A műanyag védőfelületnek a homlok közepétől egészen az áll alá kell húzódnia. A homlok és a fejpárna között nem lehet hézag. Olyan változatot érdemes választani, amely kényelmes, újrafelhasználható, szappannal és vízzel könnyen tisztítható. Az eltávolításkor pedig ügyelni kell rá, hogy ne érintsék meg a plexifelület külső részét, ahol a kórokozók zöme lehet. A fejpántot megragadva kell levenni, és mehet is a szappanos víz alá, amely letisztítja az eszközt, és elpusztítja a kórokozókat.