"Én is szeretem, ha hazamegyek, és átölelhetem a gyerekeim" - így dolgoznak a világ legképzettebbjei közé tartozó magyar motoros mentők

Bevallom, mindössze egyetlen alkalommal ültem motoron, akkor is folyamatos visszaszámlálásban, az „ott vagyunk már?” ismételgetésével éltem túl azt a kerek tíz percet.



Olyan időszakban érkezem a motoros mentőkhöz, amikor épp a szezon végi munkálatok zajlanak, így aztán nincs kísértés, hogy próbakörre invitáljanak – megúsztam. A járművek pihenőre térnek, indulhat a karbantartás, és persze ilyenkor érnek rá a bajtársak arra is, hogy kicsit meséljenek a munkájukról. "A budapesti motoros mentési szezon október végéig, a balatoni pedig már augusztus végén zár, hiszen ebben az időszakban adottak a megbízható közlekedési és egyben mentési feltételek, főleg az időjárási viszonyok miatt" – magyarázza Nagy Norbert mentőtechnikus, a Mentőmotoros Szolgálat vezetője. "Az esős, hideg őszi időjárás már nem biztonságos közlekedési szempontból. Én is szeretem, ha hazamegyek, és átölelnek a gyerekeim vagy a párom…" A motoros mentő olyan sürgősségi jármű, amellyel kis méretének és agilis teljesítményének köszönhetően sokkal gyorsabban lehetséges reagálni egy egészségügyi vészhelyzetre, mint ahogyan a hagyományos mentőautóval a városi forgalomban. A reakció idő csökkenésével egyben növelheti a kritikus állapotú betegek túlélési arányát.

Az ötlet, hogy Magyarországon is működjön egy motorokkal közlekedő mentőszolgálat, négy orvos fejéből pattant ki 2005-ben, akik kezdetben autópálya-mérnökségekkel vették fel a kapcsolatot - persze az Országos Mentőszolgálat keretei között, majd folyamatosan fejlődött a részleg. Nagy Norbertet 2020-ban kérték fel a vezetésére, és arra, hogy alapjaiban szervezze át a mentőmotoros szolgálatot. "Közel harmincan vagyunk a kollégáimmal, akik hívás esetén felpattanunk a járművekre, és a lehető leghamarabb a helyszínre érünk" - magyarázta

Fotó: Fülöp Máté

Miközben valójában egy irodában ülünk és beszélgetünk, mi sem természetesebb, hogy háromszázötven kilogrammos, minden mentőfelszereléssel ellátott motorok vesznek körbe bennünket. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány segítségével a géppark egyre bővül (nemrégiben kaptak öt új generációs defibrillátor monitort), a mentőmotorosok egyenruhája, a bukósisak, kabát, kesztyű, cipő is megfelel a feltételeknek. A napi rutinműködéshez szükséges minden egyebet (szervizeltetés, tankolókártya, gyógyszerek pótlása) pedig az Országos Mentőszolgálat biztosítja.

Fotó: Fülöp Máté

"Ez itt az én kis irodám" – mutat körbe Norbert. Kollégáival kézi rádiókon keresztül kapják a hívásokat a központi diszpécser-csoporton keresztül. "Ha nagy a baj és gyorsan kell a segítség, azonnal felmerül a motoros mentés lehetősége"



Fotó: Fülöp Máté

A motorokon pedig orvosok, mentőtisztek, -szakápolók, és –technikusok száguldanak a feladatok felé. Amikor tömegbaleset van, a legelsők között érnek a helyszínre. "Amellett, hogy megkezdik az ellátást, osztályozzák is a sérülteket. – El kell dönteni, hogy kik igényelnek azonnali életmentést, és kik azok, akik számára másod-, harmadlagos ellátás is kielégítő" - mondta el. Ehhez mindegyikük speciális végzettséggel és akár évtizedes gyakorlattal rendelkezik, hiszen szezonon kívül ők is a mentőszolgálat keretein belül dolgoznak. "Ha úgy ítéljük meg, hogy kell még segítség, akkor a rádión beszólunk, és további mentőerőt kérünk a helyszínre. Megszervezzük a betegutat, vagyis az adott kórházzal megbeszéljük, hogy negyed órán belül érkezni fog mentőautóval egy ilyen és ilyen tünetekkel rendelkező beteg. Egyértelmű, hogy semmilyen körülmények között nem szállíthatunk a járművön senkit a saját személyzetünkön kívül, így a kórházak sürgősségi osztályai nemigen találkoznak a "marcona" mentőmotoros bajtársaimmal vagy velem. Persze ha szükséges orvosi vagy mentőtiszti felügyelet, akkor sokszor bekísérjük motorral a segélykocsit" - tette hozzá.



Fotó: Fülöp Máté

A motorokon szembetűnő a két nagy oldalkosár. Ha egy mentőautót veszünk alapul, elgondolkodtató, hogy egy ilyen gép vajon milyen eszközparkból szállíthat kevesebbet. "Lehet, hogy hihetetlen, de minden, amit a mentőautóban használunk, megtalálható az összes motorunkon is. Ez itt például egy ápolói gép. Nézzük csak. Ebben a dobozban találhatóak a gyógyszerek, fecskendők, injekciók. Tessék, itt van az inhalátor, intranazális-, szublinguális gyógyszer, tonogén, Algopyrin, a fájdalomcsillapításhoz szükséges más gyógyszerek, görcsoldók, vagy a vénabiztosításhoz szükséges eszközök, infúziók…" - mutatja sorra Nagy Norbert. "Ez pedig az innovatív kis monitorunk, ami defibrillátor, EKG, és vérnyomásmérő egyben. Talán az egy lényeges különbség, hogy mi egyszerre egy, maximum két embert tudunk ellátni. De azért minden dicsekvés nélkül megemlíteném, hogy mi, magyar mentőmotorosok a világ szervezeteinek listáján a legképzettebbek között vagyunk, és mi visszük ki a helyszínre a legtöbb felszerelést is."

Fotó: Fülöp Máté

Mindaddig, amíg nem kerülünk ilyen helyzetbe, nagyjából fogalmunk sincs, mit jelenthet egy percek alatt érkező segítség azok számára, akik balesetet szenvedtek, vagy olyan helyszínen vannak, ahová egy mentőautó oda sem férhet. "Sokrétű a munkánk, az esetek száma és változatossága izgalmas feladatokat ad, nap, mint nap. Akár egy belgyógyászati érintettségű kórkép, vagy egy gyomorvérzés, egy görcs, a traumás esetek vagy egy artériás, vénás vérző. Idén volt egy úr, aki már délelőtt tíz órakor láthatóan többet ivott, mint kellett volna, elesett, és a sörösüveg, ami a kezében volt, széttört. Öntudatlanságában rátenyerelt a törött üvegdarabra, ami felvágta a kezét, és vénás vérzést okozott. Szerencsére valóban percek alatt odaértem, és sikerült ellátni a beteget. Mivel ez egy nagyon magas időfaktorú esemény, itt akár perceken belül elvérezhet egy ember. Egyébként van olyan példa is, amikor hihetetlenül gyorsan kiérünk a helyszínre, ott azonban kiderül, hogy mégsem volt akkora a veszély. Megesett egyszer, hogy az M3-as autópályán kigyulladt egy autó az épp nyaralni induló családdal… Pont szolgálatban voltam, és először értem a helyszínre. Itt az ijedtségen túl nem történt nagyobb baj, persze az autó totálkárát nem tekintve. De említhetném, amikor nem is olyan régen, egy nyolcéves kisfiú rosszul lett a strandon, valószínűleg epilepsziás görcsrohama volt. Együtt indítottak minket egy mentőautóval, de én hat-hét perccel hamarabb kiértem, és azonnal megkezdhettem az ellátását. Egy strand területére ugye mi be tudunk menni motorral, míg a mentőautó nem. De legyen az játszótér, mélygarázs, pályaudvar... bárhova beférünk. A Blaha Lujza téren pár napja felálltam a járdára, a villamosmegállóba, és ott kezdtem el a betegellátást. Mikor a mentőautó is odamegy, rá kell állnia a sínekre, és abban a pillanatban megbénítja a körúti villamosforgalmat. Rengeteg előnye van a motornak" - tette hozzá a szakember.

Fotó: Fülöp Máté

Ahhoz, hogy valaki motoros mentős lehessen, a közlekedésbiztonsági és egyéb vezetéstechnikai képzésekkel rendelkeznie kell. Az orvosszakmai háttérképzést az Országos Mentőszolgálat biztosítja, figyelembe véve a mobilitással járó különleges helyzetüket. Nem mindenki alkalmas erre a feladatra, mert amellett, hogy nagy szaktudással és helyzetfelismerési képességgel kell rendelkezni, még a műszaki tudás, reakcióidő-faktor sem mellékes. Persze, nagy büszkeség lehet felülni egy ilyen motorra. Az egyszemélyes mentőegység nagy felelősség, hiszen itt folyamatos a döntéshelyzet, és a végső következtetést egyedül kell meghozni. "A vezetéstechnikai tréningjeink már második éve a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársaival zajlanak, de az Országos Rendőr-főkapitánysággal is szoros kapcsolatot ápolunk. Tavaly egy migráns emberekkel felborult kisbuszhoz szálltunk ki. Húszan voltak a járműben, plusz a gépkocsivezető, és mindenki megsérült. Négy helikoptert kértünk, és kétszer fordultak, így gyorsan el tudták szállítani a betegeket. Többek között az ilyen és hasonló esetek előfordulása miatt is jelentős a TEK kollégákkal közös képzés. De krízishelyzetben sokat segítenek Dr. Lausch Patric rangidős motoros mentőnk tapasztalatai is, ő korábban kaliforniai tűzoltóként dolgozott..."

Ezek a mentőmotorok prémium kategóriás járművek. Háromszázötven kiló mozdul, ami ráadásul tartalmazza az értékes egészségügyi felszereléseket is. Nagyon ritkán, de előfordult már baleset, amikor egy szabálytalan autós kikanyarodása miatt felbillent a motor. Hiába a villogó és hangjelzés, a személyautó-vezetők számára még mindig meglepő látvány egy száguldó mentőmotor.

Fotó: Fülöp Máté

"Az emberi érték vagy pontosabban az emberi élet és egészség a legfontosabb, az a prioritás. Ez nem csak a mentési folyamatra igaz, a saját bajtársaink testi épségének védelme ugyanolyan jelentőséggel bír. Nem vagyunk klasszikus hősök, de abban a pillanatban, amikor megmentjük egy ember életét, bizony még a mai napig megremegünk. Úgysem látszik a motoros ruhában, nem igaz?"