Kik lesznek 2024 Egészséghősei? Jelölj te is!

Általában sok napsütés várható. A déli óráktól északnyugat felől fokozatosan beborul az ég, egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen zivatar is lehet. A Tiszántúlon ugyanakkor estig kevés marad a felhő és csapadék sem valószínű. A déli, délnyugati szél délelőtt elsősorban a Dunántúlon lesz erős, néhol viharos, majd délután a Dunántúlon fokozatosan északira, északnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő. A viharos időjárás egyik kiváltója az Európát is elérő Kirk hurrikán, ami miatt napközben kettős fronthatás is okozhat kellemetlenségeket.