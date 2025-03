Egyszerű fájdalomcsillapító segítheti a rákbetegek kezelését

A daganat elleni küzdelem egyik legfontosabb része, hogy a beteg szervezetében lassítsák a rákos sejtek terjedését. A Cambridge-i Egyetem kutatói úgy vélik, felfedeztek egy egyszerű és hatékony megoldást ennek támogatására: az egyik leggyakrabban használt fájdalomcsillapítónak, az aszpirinnek fontos szerepe lehet ebben - írja a BBC.

Korábbi, több mint egy évtizeddel ezelőtti kutatási adatok is kimutatták: nagyobb valószínűséggel élik túl a daganattal szembeni küzdelmet azok, akik szedték ezt a fájdalomcsillapítót. Állatkísérletek során kimutatták, hogy a gyógyszer fokozza az immunrendszer védekezőképességét. A szervezet védelmi rendszerét egy kulcsfontosságú szakaszban segítheti - akkor, amikor a daganatról leszakad egy tumorsejt, hogy a test más részei felé sodródjon. Ezt a folyamatot metasztázisnak nevezik, és ez az oka a rák okozta halálozások többségének. Ilyenkor a szervezet immunsejtjei (az úgynevezett T-sejtek) képesek felismerni és elpusztítani ezeket a kóbor tumorsejteket, a tanulmány szerint azonban a vérünkben úszó vérlemezkék meggátolják őket ebben.

A rák elleni küzdelemben is fontos szerepe lehet ennek a gyógyszernek. Fotó: Getty Images

Az acetilszalicilsav hatóanyagú fűájdalomcsillapító azonban megszünteti ezt a zavaró hatást, így a T-sejtek hatékonyabban célba tudják venni a tumorsejteket. A kutatók szerint a gyógyszer a korán felismert rákos megbetegedések esetén lenne a leghatékonyabb, és például műtétek után is segíthetne az immunrendszernek megtalálni a már elterjedt daganatsejteket.

Ne rohanjunk azonnal a patikába fájdalomcsillapítókért

Arra azonban már akkor is figyelmeztettek, hogy a gyógyszer rendszeres szedése veszélyes mellékhatásokat okozhat, így nem javasolták senkinek, hogy ilyen módon kúrálják magukat. Rendszeres, nagy dózisú bevitele növelheti például a stroke kockázatát is. Az sem világos, hogy a hatás minden daganattípusra vonatkozik-e, vagy csak bizonyos fajták esetén működik. "Ha rákbetegséggel is küzd, ne rohanjon a helyi gyógyszertárba, hogy aszpirint vásároljon, inkább érdeklődjön, hogy csatlakozni tud-e egy folyamatban lévő vagy közelgő kutatáshoz, ahol a gyógyszer hatásait vizsgálják" - mondja Mangesh Thorat professzor, a londoni Queen Mary Egyetem sebésze és rákkutatója. A szakember szerint még mindig sok a kérdés azzal kapcsolatban, hogyan befolyásolja ez a fájdalomcsillapító a daganatsejtek terjedését. Reméli ugyanakkor, hogy "a kirakós utolsó darabjai is hamarosan a helyükre kerülnek", és a hatásmechanizmus megértése új alapokra helyezheti a rákgyógyítást a jövőben.