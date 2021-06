A daganatos megbetegedések kialakulása ellen sokat tehetünk megfelelő életmóddal és helyes táplálkozással. Fontos tehát az is, hogy mi kerül a tányérunkra: a legfrissebb javaslat szerint az ideális ebéd kétharmada növényi alapú köretből, harmada pedig állati fehérjéből áll. Az Amerikai Rákkutató Intézet javaslata szerint érdemes megfogadni az alábbi tanácsokat!

Együnk színeket!

A gyümölcsök és zöldségek gazdagok a rák kialakulását gátló tápanyagokban, és általánosan az is elmondható: minél színesebb a növény, annál egészségesebb. Emellett a fogyást is segítik ezek a zöldségek és gyümölcsök, a megfelelő testsúly tartása pedig szintén fontos a rák megelőzéséhez.

Egészséges reggelik

A természetben előforduló folsav a B-vitaminok családjába tartozó, fontos vegyület, amely védelmet nyújt a vastagbél, a végbél, illetve a mell daganatos megbetegedései ellen. Megfelelő reggelivel a szervezetünkbe tudjuk juttatni a szükséges folsavat: válasszunk teljes kiőrlésű gabonákból készült pékárut, vagy fogyasszunk zabpelyhet és narancslevet. A folsav jó forrása még a tojás, illetve a spárga is, illetve érdemes babféléket és leveles zöldségeket is fogyasztani.

A folsav jó forrása a tojás és a spárga, amelyekből kiváló reggeli készülhet

Kerüljük a feldolgozott húsokat!

A feldolgozott hústermékek - például a virsli, a szalonna, a szalámifélék - túl sok sót és vegyi anyagot tartalmaznak. Ezek a húsok a nátrium-nitrát-tartalomnak köszönhetik rákkeltő hatásukat, a füstölt húsok pedig különösen veszélyesek lehetnek. Időnként egy hot-dog vagy szalámis szendvics fogyasztása még nem okozhat gondot, de nem javasolt ezeket az ételeket mindennap az asztalra tenni.

Paradicsom

Több tanulmány is összefüggést mutatott a paradicsomfogyasztás, illetve bizonyos daganattípusok kialakulása (pontosabban ennek elkerülése) között. Egyelőre nem tisztázott, hogy a paradicsomban lévő likopin (amely többek között a paradicsom és a piros paprika élénk színéért is felelős), vagy valami más tehető-e felelőssé ezért, a rendszeres paradicsomfogyasztás ugyanakkor igazoltan csökkenti néhány daganattípus, például a prosztatarák kialakulásának esélyét.

Szőlő

A szőlőben (főként vörös fajtákban), illetve a belőlük készült italokban nagy arányban található meg a rezveratrol nevű vegyület, amely erős antioxidáns, és gyulladásgátló hatásokkal is rendelkezik. Több kutatás is vizsgálta már a vegyület rákos sejtekre gyakorolt hatását, a kutatók pedig gyanítják, hogy a rezveratrol segíthet megelőzni bizonyos folyamatokat, amelyek a daganat kialakulásának esélyét is növelik.

Teázás

Bár kutatási eredményekkel egyértelműen még nem sikerült igazolni, bizonyos teák - elsősorban a zöld tea - valószínűleg szintén kivehetik a részüket a rák elleni küzdelemből. Egyes vizsgálatok szerint a teában lévő anyagok lassították a rákos sejtek szaporodását a vastagbélben, a májban, illetve a mellben. Néhány átfogóbb kutatás szerint pedig a zöld tea rendszeres fogyasztása segíthet a húgyhólyag-, a gyomor- és a hasnyálmirigyrák megelőzésében.

Forrás: WebMD