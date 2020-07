Kókuszzsír, kókusztej, kókusztejszín

A kókusz önmagában is édes, és ha valaki letette a cukrot, akkor ízét még édesebbnek fogja érezni. Ráadásul a kókuszból készült termékekben sok az egészséges zsiradék, és fehérjét is tartalmaznak, így nemcsak az édesség utáni vággyal, hanem a falási rohamokkal is segíthet felvenni a harcot. A cukorelhagyóknak érdemes minél több zsiradékot és fehérjét, és minél kevesebb szénhidrátot fogyasztani, mert ez is segíthet, hogy kevésbé kívánják a cukor ízét.

Fahéj

Nemcsak íze és illata édeskés, hanem segít kiegyensúlyozni a vércukorszintet is - ezt több kutatás is bebizonyította. Akár édesítőszereket használunk, akár egyáltalán nem édesítjük az ételeinket, amelyikhez passzol, bátran szórjuk meg egy kevés fahéjjal, mert ez csak használ a szervezetünknek.

Étcsokoládé

A 80 százalék fölötti kakaótartalmú csokoládé is jól jöhet, ha rettenetesen vágyunk valami édesre - persze csak mértékkel. Ha olyat találunk, amely még ennél is magasabb kakaótartalmú, még jobb!

Bogyós gyümölcsök

A bogyós gyümölcsök alacsony cukortartalmúak, mégis nagyon finomak és édesek, így egészséges nassolnivalóként beépíthetőek a cukormentesen étkezők étrendjébe is. Ha igazán dekadens édességet szeretnénk, együnk melléjük egy kevés édesítetlen vagy édesítőszerrel édesített, kókusztejszínből készült habot.

Gyökérzöldségek

A gyökérzöldségek sütés hatására kiengedik a cukortartalmukat, és édes ízük lesz. Ráadásul nagyon magas a rosttartalmuk, emiatt jót tesznek az emésztésnek. Egy kis grillezett édesburgonya egy kevés fahéjjal és kókusztejszínnel sokkal egészségesebb desszert, mint egy muffin, ráadásul még cukormentes is.

Forrás: care2.com