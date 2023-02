Az orvosi szóval dermatitisként is ismert ekcéma a bőr felszínes gyulladásával járó betegség. Alapvetően két fajtáját különböztetjük meg: a genetikus hajlamon alapuló, már gyermekkorban kialakuló atópiás dermatitiszt, illetve a felnőttkori kontaktekcémát, amely különböző allergénekre (többnyire valamilyen vegyi anyagokra) vagy a szervezetben található belső gócra kialakuló bőrreakció. Jellegzetes tünetei a vöröses, viszkető gyulladásos bőrelváltozások, amelyek bőrhámlással és viszketéssel járhatnak, az érintetteknek sok kellemetlenséget okozva.

A tünetek súlyossága változó, az enyhe bőrpírtól a súlyos, hólyagképződéssel járó duzzanatig terjedhet. Számos tényező belobbanthat a macskaszőr-allergiától a stresszen át a fémérzékenységig, emellett a kiváltófaktorok egyénenként is változhatnak, ami különösen nehézzé teszi az ekcéma kezelését. De az érintettek életét nem csak maguk a tünetek, hanem az amiatt érzett megbélyegződés is megkeserítheti, a betegséggel kapcsolatban ugyanis számos tévhit él a köztudatban. Ezekből gyűjtöttük össze a legfontosabbakat.

Tévhit: az ekcémás ember „terjesztheti” a betegségét

Ez az egyik legdurvább tévhit, ami miatt nagyon sok érintett szégyenérzettel takargatja betegsége bőrtüneteit. Még mindig rengetegen gondolják ugyanis azt, hogy az ekcéma érintéssel, vagy akár eszközök közös használatával is „továbbterjedhet”. Ez azonban egyáltalán nem igaz: sem a gyermekkorban jelentkező, sem pedig a felnőttkori kontaktekcéma nem adható át ilyen módon, hiszen nem vírusos vagy bakteriális fertőzésről van szó, hanem a szervezet immunreakciója váltja ki a panaszokat.

TÉVHIT, HOGY AKI EKCÉMÁS NEM JÁRHAT USZODÁBA. FOTÓ: GETTY IMAGES

Tévhit: az ekcémások nem járhatnak uszodába

Ennek a gyakori tévhitnek a hátterében két dolog is állhat. Az egyik a már fent említett, durva tévhit arról, hogy a bőrtüneteket az érintettek másoknak is továbbadhatják. Ez természetesen nem igaz, az ekcémások panaszait sem testi kontaktussal, sem pedig a medencék közös használatával nem kaphatjuk el.

A másik gyakori, uszodahasználathoz kötött tévhitnek már van némi alapja: sok ekcémás attól fél, hogy a klóros víz miatt tünetei felerősödhetnek. Való igaz, hogy az uszodák fertőtlenítésére használt klór dehidratál, azaz vizet von el a szervezetből, így szárítja a bőrt. Ez a hatás pedig az ekcémások eleve kiszáradásra hajlamos bőrének állapotát tovább ronthatja (bizonyos gyógyfürdők vizei ugyanakkor éppen, hogy enyhíthetik a bőrtüneteket). Azonban emiatt sem kell az ekcémásoknak lemondaniuk az úszás örömeiről, mindössze néhány fontos szabályt kell betartanunk. Fontos például, hogy úszás előtt és után is alaposan zuhanyozzanak le. A klór miatti dehidratálódást segítenek helyreállítani a kifejezetten érzékeny, például ekcémára hajlamos bőrre fejlesztett testápolók, amelyeket az úszást követő zuhanyzáskor ajánlott használni.

Egy atópiás dermatitiszes apa és egy kontaktekcémás anya gyermekeként Liánál szinte borítékolható volt az érzékeny, gyulladásra és irritációra hajlamos bőr. Édesanyja mesélte el kálváriájukat.

Tévhit: nincs szükség kezelésre, az ekcéma majd magától is elmúlik

Ennél a kérdésnél fontos különválasztani a gyerekkori atópiás dermatitiszt, amit felnőttkorra jó eséllyel kinőhetnek az érintettek. A felnőttkorban is gondot okozó ekcéma enyhítésére azonban általában megfelelő terápiára lehet szükség. A legfontosabb teendő a tüneteket kiváltó allergén felkutatása és eltávolítása, amennyiben ez lehetséges. Helyileg gyulladáscsökkentő készítmények enyhíthetik a bőrpanaszokat. A patikákban vény nélkül is elérhetőek olyan készítmények, amelyek szteroid nélkül hatékonyan csillapítják az allergiás reakció okozta bőrirritációt (szárazság, kipirosodás, viszketés). Érdemes egy bőrgyógyász vagy patikus véleményét is kikérni ezen készítményekről.

Tévhit: helyes étrenddel megszüntethetőek az ekcémás panaszok

Több olyan diéta is kering a köztudatban, amelyről úgy tartják, hogy teljesen tünetmentessé teheti az ekcémát. Az általános tapasztalatok szerint a megfelelő étrend valóban segíthet a panaszok enyhülését, teljesen azonban nem tudja azokat megszűntetni. A magas hisztamintartalmú ételek (olajos magvak és füstölt húsfélék) általánosan minden allergiás reakciót, így az ekcéma tüneteit is ronthatják, de sokaknál a glutén és a laktóz bevitele kapcsán lángolnak fel a panaszok. Minden érintett maga kell, hogy kitapasztalja, mely ételek erősíthetik fel a tüneteiket, és lehetőség szerint minimalizálni azok bevitelét. A megfelelő étrend kialakításához is érdemes orvosi segítséget kérni.



A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.

