Meg lehet szabadulni a szemölcstől

Vírus okozza

A szemölcsök terjedhetnek mikrosérüléseken keresztül és nemi úton is. Sokszor nehéz felismerni és megkülönböztetni őket egyes anyajegyektől vagy bőrnövedékektől, amelyek megjelenési formája függ a bőr állapotától, a vírus típusától és afertőzéshelyétől. Már csak a pontos diagnózis miatt is érdemes bőrgyógyászhoz fordulni aszemölcseltüntetése végett, hiszen teljesen más módszerrel kezelhető például a kisebb gyerekeknél gyakran jelentkező úgynevezett uszodaszemölcs, és más az eljárás a felnőtteknél szexuális úton terjedő vagy a köröm szélén feltűnő szemölcs esetén.

Sokan gondolják, a szemölcsök a legyengültimmunrendszermiatt alakulnak ki, de ez nem egészen így van. A vírus sok esetben parányi sérüléseken keresztül hatol be a hámsejtbe, és ha az immunrendszer aktuális gyengesége miatt csökkent ellenállást tapasztal, a hámsejteket megfertőzve, fokozott osztódásra késztetve szemölcsképzést indít be. De a kialakulást elősegíthetik a bőrsérülések, a bőr felázása, a fokozott izzadás, sőt a láb deformitásai is. Ez korántsem jelenti feltétlenül, hogy bármilyen immunzavar lenne a háttérben - hangsúlyozta dr. Rózsa Annamária, a Dermatica bőrgyógyásza.

Gyermekeknél ujjszopás és körömrágás következtében köröm alatti szemölcs is kialakulhat

A leggyakoribb típusok

A szemölcs leggyakrabban előforduló típusa a verruca vulgaris (közönséges szemölcs) főként a tenyéren, talpon, ujjakon, gyermekeknél ritkábban a térden, könyökön fordul elő, de bármelyik testtájon megjelenhet. Jellemzően kerek vagy félgömb alakú, halványsárga vagy durva felülete miatt piszkos szürke, pontozott, érdes felszínű göbcse, amely nem okoz gyulladást, és csak akkor fáj, ha megsérül.

A gyerekeknél gyakori, hogy ujjszopás vagy körömrágás miatt fejlődik ki szemölcs a köröm alatt, és ez enyhe fájdalommal is járhat. Az arcon, nyakon, állon és szemhéjon fonálszerű, vékony, kocsányos szemölcsök képződhetnek, míg a nemi szervek környékén kávébarna vagy bőrszínű, puha, barázdált felszínű növedékek jelentkezhetnek, amelyek nemi úton terjednek. A talpon jelentkező, úgynevezett "befelé növő szemölcs" fájdalmassága miatt akár járási nehézséget is okozhat.

Különböző módokon távolíthatóak el

A különböző szemölcsök változatos formákban testszerte megjelenhetnek, esztétikai és egészségügyi problémát, esetleg fájdalmat okozva - ismertette dr. Rózsa Annamária. Az esetek többségében valódi indoka van az eltávolításnak, amelynek módja természetesen a szemölcs típusától függ. A szemölcs helyzetét, típusát, méretét tekintetbe véve választhatunk a fagyasztás, a sebészeti eltávolítás, az elektromos- vagy lézerkéssel roncsolás és a szemölcsirtó szerek helyi alkalmazása közül, vagyis számolni kell azzal, hogy a vény nélkül kapható szerek esetleg azért nem hatnak, mert nem megfelelőek az adott típusú szemölcs kiirtására.

Hogyan csökkenthetjük a vírusfertőzés esélyét?

A már kialakult szemölcsöt ne piszkáljuk, harapdáljuk, vagdossuk otthon. Fürdés után töröljük szárazra a bőrt, különös tekintettel a hajlatokra, a lábujjközökre. Hordjunk tiszta pamut zoknit, amely magába szívja az izzadtságot, így elkerülhetjük a bőr felázását, felpuhulását, ami megkönnyíti a vírusok bőrbe jutását. Az egy háztartásban élők között mindenki használjon saját törölközőt, saját papucsot. Hordjunk jól szellőző lábbelit, sportoláshoz pedig sportcipőt, és fertőtlenítsük rendszeresen a cipőinket.