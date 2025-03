Így óvd meg a gyereket a kullancs okozta kóroktól

Ha az erdőben járunk vagy kertészkedünk, tisztában vagyunk azzal, hogy védekeznünk kell a kullancsok ellen. De ugyanez igaz a városi környezetre is, különösen az összefüggő növényzettel borított vagy a fűvel benőtt, esetleg elhanyagolt területekre. Ráadásul a parkokban sétáltatott kutyák is lehetnek hordozók – figyelmeztetett közleményében a Pfizer.

Az ébredő természet egyre több családot csalogat ki a szabadba, ez azonban veszélyeket is rejt, ugyanis eljött a kullancsszezon ideje is. Fotó: Getty Images

Így előzzük meg a kullancscsípést

Gyermekünk öltöztetésénél érdemes odafigyelni arra, hogy világos színű, könnyű, de lehetőség szerint zárt ruhadarabokat adjunk rá, mert azon sokkal könnyebb észrevenni a sötét színű kullancsokat. A pólót tűrjük be a nadrágba, a nadrág szárát pedig a zokniba.

Lehetünk azonban bármennyire is elővigyázatosak, a gyermekek játék közben nem nagyon figyelnek a ruhájukra. Ezért használhatunk az életkoruknak megfelelő kullancsriasztó szereket is, amelyeket otthon szappanos, meleg vízzel mossunk le!

Hazatérve először vegyük gondosan szemügyre azokat a területeket, ahová a kullancsok előszeretettel befúrják magukat – elsősorban a hajlatokat és a deréktájékot. Mivel felismerésük nehéz – a kifejlett példány vérszívása során lencsényi anyajegyre hasonlít –, ezért figyelmes keresésre van szükség!

Ha mégis kullancsot találunk a gyerek bőrében

Ha bőrben rögzült kullancsot találunk, késlekedés nélkül távolítsuk azt el. Az eltávolításhoz legalkalmasabb egy vékony hegyű csipesz, amellyel a kullancsot a bőrhöz minél közelebb foghatjuk meg, anélkül, hogy az utótestét összenyomnánk. A megragadott kullancsot határozott mozdulattal húzzuk ki a rögzülési pontból.

De miért is kell erre különös figyelmet fordítani? Azért, mert ezekkel az óvintézkedésekkel megelőzhetőek lehetnek a fertőzött kullancsok által terjesztett betegségek, amelyek közül hazánkban a két leggyakoribb a Lyme-kór és az FSME-vírus okozta agyvelőgyulladás. Szerencsére ez utóbbi esetében elérhetőek megelőzési lehetőségként védőoltások is, amelyek mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek védelmet nyújthatnak!