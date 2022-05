Apró jelek, amelyek a valódi korunkról árulkodnak

Olyan korban élünk, amikor sokaknak kiemelten fontos, hogy minél jobban lassítani tudják öregedési folyamataikat. A fiatalságnak kultusza van, és sokan próbálnak fiatalabbnak látszani a koruknál. Ezért aztán vigyáznak a bőrükre az arcukon, a kezükön, a nyakukon, és fiatalosan öltözködnek - csakhogy még ezeken kívül is számos apró részlet van, ami elárulhatja a valós korunkat. Ezeket az apró jeleket a Brightside cikke foglalta össze.

A kor így változtatja meg a testünket

A nők szervezetében az életkorral csökken az ösztrogén szintje, ami a többi között a bőr és a haj állapotára is hatással van - akárcsak a szempillákéra is, amelyek világosabbak, rövidebbek lesznek, és könnyebben töredeznek. Az elvékonyodott, megritkult, kivilágosodott szemöldök szintén árulkodhat az életkorról, ráadásul a tekintetünket is kifejezéstelenebbé teszi.

A korral a testünk is számos változáson megy keresztül. Fotó: Getty Images

A haj őszülése az öregedés egyik legnyilvánvalóbb jele, de a haj felépítése, sűrűsége, vastagsága is változik a korral. A ritkuló, világosodó haj tömegében is kisebbnek tűnik, és idővel egyre több és több látszik a fejbőrből. Az öregedéssel együtt jár, hogy orrunk mérete megnő, és egyre lejjebb ereszkedik az arcunkon, mivel a bőr egyre többet veszít rugalmasságából és feszességéből. Folyamatosan vékonyodnak az ajkak is, veszítenek a formájukból, és kevésbé lesznek kontúrosak, aminek a többi között az is az oka, hogy szervezetünk kevesebb kollagént termel. A legjobb módszer ennek megelőzésére egyébként, ha fényvédős ajakápolót használunk, és nem dohányzunk.

Tanulmányok szerint a nők csípője az öregedéssel keskenyedni kezd - a 70 feletti nők csípője átlagban 8 százalékkal keskenyebb, mint a középkorúaké. Ennek megelőzése úgy lehetséges, ha kiemelt figyelmet fordítunk acsontritkulásmegelőzésére. A sarok és lábfej bőrének kiszáradása, durvulása, berepedezése is sokat elárul a korunkról. Aki már fiatalon is hajlamos az ilyesmire, annak érdemes rendszeresen pedikűröshöz járnia.

A térdek is árulkodnak az életkorról, mivel a bőr rajtuk durvább lesz és meg is nyúlik, amihez az ezen a területen található izmok és ízületek gyengülése is hozzátesz. A hónalj és felkar bőrének megereszkedése, a terület tónustalanná válása szintén egy viszonylag látványos öregedési jel. Az arcunkon még egy kevésbé nyilvánvaló, ugyanakkor meglehetősen látványos, az öregedéssel járó változás, hogy a pupillák összeszűkülnek és kevésbé reagálnak a fényre, amitől megváltozik a tekintetünk.