A májfolt miért alakul ki?

A barna különböző árnyalataiban kialakuló, bőrből nem kiemelkedő foltok elsősorban a napfény hatására megnövekvő természetes festékanyag (melanin) túlzott termelődése miatt jelennek meg. Az öröklött hajlam és bizonyos hormonváltozások - például a várandósság során - ezt a folyamatot tovább erősíthetik. A terhességi maszknak is nevezett elváltozások elsősorban a homlokon, az orron, a száj körül és az állon okozhatnak akár látványos problémát.

Az arcbőr színét egyenetlenné tévő májfoltok a nőknél általában 20 és 50 éves kor között mutatkoznak meg, de a változókor során, vagy ezt követően is megjelenhetnek. Idősebb korban már többnyire a kézfejen, az alkaron vagy a mellkason alakulnak ki. Az okok azonban nem minden esetben egyértelműek. Előfordulhat például, hogy bizonyos emésztőrendszeri megbetegedések, vagy gyógyszerek váltják ki, de a nem megfelelő kozmetikumok használata is a hajlamosító tényezők közé sorolható.

Fontos a megfelelő fényvédelem

Elmondható azonban, hogy bármi váltja ki a májfoltokat, az erős napfény minden esetben csak tovább ronthat a helyzeten. Nem csak sötétedhet a foltok színe, vagy nőhet a kiterjedésük, hanem újak is keletkezhetnek. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy májfoltos bőr esetén, az év minden szakában erősen pigmentált bőrre kifejlesztett, célirányos, komplex - például E-vitamin vagy ázsiai gázló növény kivonatot tartalmazó - regeneráló hatású fényvédőszereket használjunk.

A májfoltok a nőknél már a húszas éveikben kialakulhatnak. Fotó: Getty Images

Ezek a termékek aktív összetevőkkel képesek minimalizálni a májfoltok kialakulásának kockázatát, miközben halványítják a már meglévő melazmákat is. A speciálisan sejtszintű biológiai védelmet nyújtó fényvédők aktiválják a bőr természetes védekezőképességét, óvják a sejteket, valamint megelőzik a korai bőröregedést. Elérhetőek olyan praktikus stift formájában alkalmazható napvédők is, amelyek az arcbőrön, az orron, az ajkakon, és füleken kívül, biztonságosan használhatók az esetleges hegeken és anyajegyeken is.

Hidratáló halványítás

A májfoltos bőr speciális ápolásra szorul: olyan nappali vagy éjszakai hidratálókrémekre, amelyek visszafogják a melanin termelődését, miközben hatékonyan halványítják a már meglévő foltokat. Hiperpigmentált bőr esetén javasoltak a magas AHA/BHA tartalmú, hámlasztó termékek, valamint a tiszta és aktív C és E-vitamint, vagy glabridint tartalmazó kozmetikumok is. Ezek a hidratáló hatású készítmények egységessé teszik a bőrképet, valamint enyhítik az esetleges gyulladásokat.

Az andrographolid és az azelainsav tartalmú termékek szintén hatásosan alkalmazhatóak a májfoltos bőr ápolására. Segítségükkel hatékonyan korlátozhatjuk az újabb festékanyag termelődését a bőrben, az epidermactiv tartalmú készítmények használatával pedig fokozhatjuk a hiperpigmentált sejtek kíméletes eltávolítását. A valódi belső biológiai védelmet nyújtó, komplex kozmetikumok rendszeres alkalmazásával stimulálhatjuk a bőr védelmét, valamint látványosan javíthatunk a már kialakult egyenetlenségeken.