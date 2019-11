Tünetek, melyeket soha ne hagyjon figyelmen kívül!

Az elmúlt években több kutatás is foglalkozott ezekkel az "árnyékbetegségekkel" (melyek egy gyakran hétköznapi tünetegyüttes árnyékában húzódnak meg), de sok esetben még mindig nem tudják, pontosan mi is az összefüggés a betegségek között. Néhány esetben az egyik betegség olyan károsodásokat okoz a szervezetben, melyek előidézik a másikat; máskor a gének vagy az életmód a kulcs a betegségekhez.

Migrén és szélütés A migrénes fejfájás, különösen akkor, ha úgynevezett aurajelenség is társul mellé, a stroke megnövekedett kockázatával jár együtt. Minél gyakrabban tapasztalja meg valaki a migrénes tüneteket, annál nagyobb a veszélye a szélütésre: havi egyszeri migrénnél 50 százalékkal nagyobb az esély, míg heti gyakoriságú rohamoknál megháromszorozódik a kockázat.

A kutatások sajnos nem találtak bizonyítékot arra, hogy a migrének megelőzése csökkentené-e a kockázatot, ezért érdemes annyira egészségesen tartani az érrendszerünket, amennyire csak lehet. Tartsuk tehát kordában a koleszterinszintünket, szabaduljunk meg a túlsúlytól, szokjunk le a dohányzásról és igyunk kevesebb alkoholt!

Endometriózis és melanóma

Magas vérnyomás és cukorbetegség

Pszoriázis és szívroham

Asztma és depresszió

Egy nagyszabású, 12 évig tartó francia kutatás megállapította, hogy az endometriózistól szenvedő nőknél 62 százalékkal nagyobb a melanóma kialakulásának esélye. A miértről azonban csak sejtéseik vannak: valószínűleg egy génvariáns okozza a betegségek kockázatának növekedését.Ha endometriózist diagnosztizáltak nálunk, kiemelten fontos, hogy rendszeresen járjunk melanómaszűrésre és mi magunk is gyakorta ellenőrizzük az anyajegyeinket. Ha bármilyen gyanús eltérést tapasztalunk, azonnal forduljunk orvoshoz!A hipertónia és a diabétesz nagyon gyakran együtt jelentkezik, különösen a túlsúlyos betegeknél - ez tulajdonképpen a metabolikus szindrómának nevezett tünetegyüttes alapja. Amerikai kutatók egy tíz évig tartó, 38 ezer nő részvételével készült felmérés alapján kiderítették, hogy a magas vérnyomás kétszeresére emeli a cukorbetegség rizikóját.A szakemberek két lehetséges bűnöst is megneveztek: a szervezet állandósult, krónikus gyulladását, illetve a vérerek falának károsodását, melyen keresztül a vörösvérsejtek kiszabadulnak és roncsolják a környező szöveteket. Azoknál tehát, akiknél megállapították a magas vérnyomást , érdemes a vércukorszintet is rendszeresen ellenőriztetni. Az életmódváltással pedig mindkét betegség ellen hatékonyan küzdhetünk. pszoriázis jelentősen megnöveli a szívbetegségek, különösen a szívroham rizikóját, ráadásul minél rosszabbak, súlyosabbak a pszoriázis tünetei (bőrviszketés, pikkelyesedés, bőrszárazság), annál nagyobb a szívroham kockázata - ezt derítette ki legalábbis egy félmillió egyén adatait elemző, öt évig tartó kutatás.A szakemberek szerint az immunrendszer helytelen működése, illetve a krónikus gyulladások nemcsak a bőrünkre vannak hatással, de a vérereket is károsíthatják.Az asztmás betegek közel egyötödénél jelentkeznek a depresszió és a szorongás tünetei; háborús veteránok bevonásával készült kutatás során pedig kiderült, hogy azoknál, akik súlyos poszttraumás stressztől szenvedtek, azoknál kétszer olyan gyakori volt az asztma, mint azoknál, akiket csak enyhébben érintett a poszttraumás stressz.A szakemberek szerint az összefüggés kétirányú, hiszen a légzési nehézségek könnyen depressziót és szorongást váltanak ki, a pszichés problémák pedig bizonyítottan rontják az asztma tüneteit. Akár az egyik, akár a másik az "alapbetegségünk", mindenképpen kérjünk segítséget a másik kiderítésére is - ha nem lépünk időben, könnyen egy lefelé tartó spirálban találhatjuk magunkat.