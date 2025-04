Több élelmiszerszínezéket is betiltanak Amerikában – mutatjuk, miért

Néhány élelmiszergyártó túl hosszú ideje eteti az amerikaiakat beleegyezésük nélkül és tudtukon kívül petróleumalapú vegyszerekkel”

– fogalmazott az amerikai egészségügyi miniszter, hozzátéve, hogy az intézkedés alá eső összetevők veszélyt jelentenek a gyermekek egészségére és fejlődésére is.

Több élelmiszerszínezéket is betiltanak Amerikában. Fotó: Getty Images

Jobb lenne visszatérni a természetes színezőanyagokhoz

Martin Makary, az élelmiszerügyi hivatal vezetője hangsúlyozta, hogy a szintetikus színezékek helyett arra ösztönzik a gyártókat, hogy térjenek vissza a természetes színezőanyagokhoz.

Az egészségügyi humán szolgáltatások minisztériuma (DHHS) és az intézményhez tartozó szövetségi Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) által hozott intézkedés alapján két élelmiszerszínezék – a Citrus Red No.2 és az Orange B – esetében azonnal kezdeményezik az engedély visszavonását, valamint további hat kémiai összetevő élelmiszeriparból való kivonását írják elő 2026. végéig. Az érintett anyagokat egyebek mellett népszerű üdítőkben és gyerekek által reggelire előszeretettel fogyasztott cukrozott gabonakészítményekhez használják.