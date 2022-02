Sejtjeink a vérünkben lévő cukrot az inzulin segítségével veszik fel. Hogyha azonbaninzulinrezisztencia(IR) alakul ki, úgy a szervezetnek jóval nagyobb mennyiségre van szüksége ebből a hormonból ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű glükózt hasznosítani tudja. A problémával Magyarországon is egyre több ember küzd, sokan azonban nem is tudnak az érintettségükről, mivel általában hosszú ideig semmilyen tünet nem utal a betegségre. Érintetteket kérdeztünk arról, hogyan ismerték fel náluk az inzulinrezisztenciát: a menstruációs ciklus kimaradásától ekcémás tüneteken át a terhességi diabéteszig számos panasz és társbetegség szerepet játszott abban, hogy diagnosztizálták a betegséget.

Ágnes: a menstruáció kimaradása volt az első tünet

Tokodi Ágnesnél 8 éve diagnosztizálták az inzulinrezisztenciát, amihez egy másik, igen gyakori probléma is társult. Mint mondta, az ő esete tipikusnak mondható a betegséggel érintettek körében. "Tudtommal a legtöbb nőnél az inzulinrezisztenciára akkor derül fény, ha gond van a menstruációs ciklussal vagy a teherbeeséssel, illetve amikor felhagy afogamzásgátlószedésével, ami sokszor elfedi a tüneteket. Hasonló történt nálam is, a tabletta elhagyását követően ugyanis sorra kimaradozott a menstruációm" - emlékezett vissza Ágnes. Először a nőgyógyászát kereste fel a problémával, aki - mivel rengeteg beteg fordult már hozzá hasonló tünetekkel - szinte rögtön inzulinrezisztenciára gyanakodott, és elküldte egy terheléses vércukorvizsgálatra.

A nőgyógyász egy hüvelyi ultrahangot is elvégzett, amelyen az inzulinrezisztenciával nagyon gyakran társuló policisztás ovárium szindróma (PCOS) jeleit is azonosította. PCOS során a petefészekben sok apró ciszta jelenik meg, és az egyik leggyakoribb tünete szintén a menstruációs ciklus zavara. A problémát fontos kezelni, hiszen a nem megfelelő menstruációs ciklus miatt az ovuláció is kárt szenvedhet, ami meddőséget eredményezhet.

"A diagnózis előtt rendkívül rendszertelen életmódot éltem, a rengeteg munka miatt alig ettem és sosem pihentem eleget. Valószínűleg ez is szerepet játszhatott abban, hogy ez a betegség nálam is kialakult" - hangsúlyozta Ágnes. Kezdetben viszonylag keveset tudott a kórról, könyvekből és internetes oldalakról próbálta összegyűjteni a tanácsokat és tudnivalókat a kezeléshez kulcsfontosságú életmódváltásról. Elmondása szerint rendezettebbé vált az élete, ami nemcsak az egészségére, de összességében a mindennapjaira is pozitív hatással lett. Ma már sokkal nagyobb figyelmet fordít a megfelelő étrendre és a testmozgásra.

Zsófia: egy bölcsességfog miatt derült fény a betegségre

Egymástól látszólag független tünetek egész sorát tapasztalta magán néhány évvel ezelőtt Szabó Zsófia. Habár úgy érezte, a panaszai valahogy összekapcsolódnak, az alapbetegség okára sokáig nem derült fény. "Nagyjából 23 éves koromban több probléma is jelentkezett nálam egyszerre. Nagyon durva ekcémás tünetek kínoztak, valamint folyton kiújuló kötőhártya-gyulladástól is szenvedtem, időközönként a tünetekhez asztmás allergia is társult, szinte egyik pillanatról a másikra törtek rám fulladással járó rohamok" - mesélte Zsófia. A panaszait külön-külön is próbálták kezelni, ami miatt számos orvost felkeresett, nagyrészt azonban tüneti kezeléseket végeztek nála és többféle gyógyszert is felírtak neki. Már 27 éves volt, amikor egy endokrinológus beutalta egy cukorterheléses vizsgálatra, az ott mért eredmények pedig kimutatták, hogy inzulinrezisztenciája is van.

Meglepő panaszok hívhatják fel a figyelmet a betegségre. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A felsorolt panaszokat azonban nagy valószínűséggel nem ez okozta, hanem két elő nem bújt bölcsességfog, amelyek gyulladást, úgynevezett gócbetegséget hoztak létre. Mindez testszerte kiválthat különféle panaszokat, a gyulladás hatására például az inzulinrezisztencia is felerősödhet. Ráadásul a súlyosekcémamiatt a sportolás, illetve bármilyen, izzadással járó tevékenység rengeteg kellemetlenséget okozott neki, így a mozgást is teljesen kiiktatta a mindennapjaiból. Valószínűleg ez is szerepet játszott az IR kialakulásában - vélekedett Zsófia. A bölcsességfogak eltávolítását követő hónapokban a tünetek is elmúltak, a mérések alapján pedig a vércukorértékei is nagyrészt megfelelő sávban mozognak.

Szandra: vlogon és blogon is gyakran beszélek a betegségemről

A szépségápolással és életmóddal is foglalkozó blogján és videós csatornáján Urbán-Váradi Alexandra többször említette, hogy maga is küzd inzulinrezisztenciával. A For Her Vlogon videókat is készített arról, hogy milyen ételeket fogyaszt IR-esként és milyen nassolnivalók férhetnek bele időnként az ő étrendjébe is. Meglepődött, amikor értesült róla, hogy őt is érinti ez a betegség.

"Az inzulinrezisztencia nálam az első gyermekünk születése után derült ki. Már a várandósság alatt is terhességi diabéteszem volt, így a szülés után el kellett mennem ismét terheléses cukor- és inzulinvizsgálatra, és ott lett egyértelmű, hogy nem rendeződtek az értékeim. Felkerestem egy endokrinológust és kiderült, hogy inzulinrezisztenciám van" - emlékezett vissza a történtekre Szandra. Mint mondta, konkrét tünetek nem hívták fel a figyelmet a betegségére, vagy legalábbis nagyon általánosak voltak, illetve olyan enyhék, hogy észre sem vette őket. Mikor azonban diagnosztizálták nála a problémát, teljes életmódváltásba kezdett: azóta heti 4-5 alkalommal sportol, illetve a cukrot és finomított lisztet teljesen száműzte az étrendjéből. Mindezeknek köszönhetően gyógyszerek nélkül is kordában tudja tartani a betegséget.

"Szerintem egyre többen tudnak az IR-ről, de sajnos még mindig vannak, akik ezt gondolják, hogy ez egy 'divatbetegség'. Ez szerintem nagyon szomorú, hiszen a kezeletlen IR cukorbetegséghez vezethet, szóval ez egyáltalán nem játék" - szögezi le. Mint mondja, éppen ezért szokott beszélni a betegségről az oldalain is, illetve gyakran mutat be olyan élelmiszereket, amiket az érintettek is ehetnek. Főleg azok hálásak ezért, akiket nemrég diagnosztizáltak és még nem álltak át teljesen az újfajta, tudatosabb étkezésre.