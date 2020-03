Mit tegyünk, hogy ne legyen aranyerünk?

Bár kevesen beszélnek róla, az aranyér rengeteg embert érint Magyarországon is - főleg az ötven feletti korosztályban magas az előfordulása, de a mozgásszegény, ülő életmód és a nem megfelelő étrend miatt a fiatalabb korosztályból is egyre nagyobb arányban fordulnak orvoshoz a panaszokkal. Sok beteg fél segítséget kérni, pedig már előrehaladott állapotban is jól kezelhető, és mi magunk is sokat tehetünk a megelőzésért. Egyáltalán, miért alakul ki az aranyér, és hogyan kerülhetjük el?

Mitől alakul ki az aranyér?

Az aranyeres csomók tulajdonképpen a végbél és a végbélnyílás falában keletkező vénatágulatok, amelyek megnagyobbodhatnak és begyulladhatnak. Külső és belsőaranyéris kialakulhat annak függvényében, hogy a csomók a végbél záróizmának melyik oldalán keletkeznek. A betegségre való hajlam örökölhető, bizonyos embereknek ugyanis genetikai okokból gyengébbek a kötőszövetei, náluk pedig a végbél érpárnáit stabilizáló szövetek is gyorsabban megnyúlnak.

A megfelelő étrend is segíthet megelőzni a betegséget (Fotó: 123rf)

A közvetlen kiváltó ok viszont leggyakrabban a székelés közbeni erőlködés, amely a túl kemény széklet ürítésével jár. A kemény széklet miatt ugyanis a székletürítés nehézzé és fájdalmassá válik, ami aranyerességhez vezethet. A megfelelő táplálkozás, az aktív életmód és a kellő folyadékfogyasztás azonban lágyíthatja a székletet, és segíthet megelőzni a kellemetlen panaszokat. Bizonyos esetekben ezek a módszerek sem vezetnek eredményre, szerencsére azonban a patikák polcain is elérhetőek olyan készítmények - például a makrogol tartalmú termékek -, amelyek segítik a székletlágyítást.

Gyakran alakul ki aranyér várandós kismamáknál: a panaszok elsősorban a progeszteron hormon értágító hatása, a kismedencei vénákra nehezedő nyomás és a vértérfogat növekedése miatt jelentkeznek. Szülés után azonban ezek a csomók rendszerint visszahúzódnak.

Így kerüljük el, hogy aranyerünk legyen!

Az aranyér kialakulása ellen fontos már gyermekkortól kialakítani a helyes étkezési és székelési szokásokat, ez ugyanis segíthet, hogy székletünk állaga is megfelelő maradjon. Ha mindennap nagyjából ugyanabban az időben megyünk vécére, az emésztésünk is ehhez igazodik majd, és a kemény széklet is kevésbé okoz gondot. A székletet lágyítja, ha növényi rostokban gazdag ételeket fogyasztunk, és minden falatot jó alaposan megrágunk. Az is segíthet, ha legalább napi két-két és fél liter folyadékot fogyasztunk, kerüljük a zsíros és túl fűszeres ételek, illetve az alkohol rendszeres fogyasztását is.

Az aranyér nagyobb arányban alakul ki azoknál az embereknél, akik munkájuk során sokat ülnek, ez ugyanis rontja a keringést a végbélnyílás szöveteiben. Próbáljunk minél több mozgást csempészni a mindennapokba, az irodában rendszeresen mozgassuk át magunkat, lift helyett használjuk a lépcsőt, és a rövidebb távokat ne busszal, hanem inkább gyalog tegyük meg. Fontos a higiénia is: székletürítés után mossuk meg az altestet, vagy töröljük meg nedves babatörlő- vagy intim kendővel.