Milyen következményei lehetnek a vashiánynak?

Mindenkivel előfordul néha, hogy valamiért fáradtabbnak érzi magát, mint máskor. Ennek sokféle oka lehet: például egy fárasztó munkanap, a sok jövés-menés, intenzív testmozgás, esetleg alvászavar. Ám ha a fáradtságérzet krónikussá válik, amire ráadásul semmilyen racionális magyarázatot nem találunk, akkor joggal gyanakodhatunk a vashiányra. Ilyenkor az ember nemcsak estére érzi magát indokolatlanul kimerültnek, hanem már reggel fáradtan kászálódik ki az ágyból, és a nap folyamán is energiahiánnyal, gyakori fejfájással, koncentrálási nehézségekkel küzd. A vashiány még a fejlett országokban is a leggyakoribb hiánybetegségnek számít.

Ha felborul az egyensúly

Amennyiben nem történik megfelelő vaspótlás, több élettani folyamat működése is zavart szenvedhet a szervezetünkben.

A vas a vörösvértestben található fehérje, a hemoglobin alkotórészeként nélkülözhetetlen a megfelelő számú és egészséges vörösvértest képzéséhez, amelynek feladata az oxigén szállítása a szövetekhez, szervekhez.

A szív- és vázizomzat egészséges működéséhez pedig egy másik oxigénszállító fehérje, a mioglobin szükséges, amely biztosítja a terhelés során az izmok oxigénellátását. A mioglobin központi eleme szintén a vas.

Sejtjeink energiatermelő folyamataihoz, a bennük szerepet játszó enzimrendszerek, illetve az idegrendszeri folyamatok tökéletes működéséhez ugyancsak nélkülözhetetlen a vas.

Amikor már a vérképzés is károsodik, vashiányos vérszegénység is kialakulhat. A vashiányos vérszegénység rendszerint lassan alakul ki, mivel a hiányt a szervezet vasraktárai akár hónapokig is képesek ellensúlyozni, de nagyon fontos időben észrevenni ezt a súlyos betegséget, amely kezelés nélkül a szervezet összeomlásához vezethet.

Fókuszban a nők

A vashiány a nőket gyakrabban érinti, a havi menstruációs vérveszteség miatt ugyanis több vas beviteléről kellene gondoskodniuk. Ha természetes úton, azaz étkezéssel nem tudják fedezni ezt az igényt, akkor rendszeres vaspótlásra van szükség. Ez kiemelten érinti a serdülő lányokat, az erősebben menstruáló hölgyeket, illetve a diétázó, fogyókúrázó, vegán és vegetáriánus étkezést tartókat. A terhesség és szoptatás időszaka kiemelten fontos a szervezet vasellátottsága szempontjából, a kismama vasigénye jelentősen megnövekszik, a napi szükséglet a duplájára nő.

A diétázók, az aktívan sportolók épp úgy kitettek a vashiány veszélyének, mint a menstruáló, terhes vagy épp szoptató nők. Fotó: Getty Images

A vasszükséglet az intenzíven sportolók esetében szintén megemelkedik, mert az izmok oxigénellátását biztosító mioglobinra intenzív terhelés esetén még nagyobb szükség van. De az is bizonyított, hogy a túlsúlyos, elhízott embereknél a szervezet egészét érintő, állandó kismértékű gyulladás áll fenn, ezért náluk 30 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakul ki vashiány, mint normál testsúly esetén.

Míg a férfiak vasszükséglete napi 1 milligramm, addig a nőké ennek közel a duplája, napi 1,5-2 milligramm. A táplálékkal bevitt vasnak nagyjából 10 százaléka szívódik fel, így nők esetében napi 15-20 milligramm vas bevitelére van szükség ahhoz, hogy biztosítsák szervezetüknek a napi 1,5-2 milligramm vas felszívódását.

Életmód és táplálkozás

Vasszükségletünk jelentős részéhez vörös húsok (marha és disznóhús, máj, belsőségek) fogyasztásával juthatunk hozzá, mivel ezek tartalmazzák a könnyen és jól felszívódó, úgynevezett hemvasat. A fehér húsok (szárnyasok, halak) egyre népszerűbbek napjainkban, ám ezek vasban jóval szegényebbek a vörös húsoknál. A növényi eredetű élelmiszerek, zöldségek, saláták ugyancsak tartalmaznak vasat, ám ebből szervezetünk alig valamicskét képes csak hasznosítani, mivel a növényekben fellelhető, úgynevezett nem hemvas nagyon rosszul szívódik fel a szervezetben.

A vegetáriánus vagy vegán diétát tartók körében emiatt gyakori a vashiány, mely vaspótlás nélkül vashiányos vérszegénységig súlyosbodhat. Rohanó életvitelünk mellett az egyoldalú táplálkozás, a készételek fogyasztása, illetve a gyorséttermek sűrű látogatása a vasbevitelt is korlátozhatja, ezáltal vashiányos állapot kialakulására hajlamosíthat. Éppen ezért rendszeres időközönként vérvétellel érdemes ellenőriztetni a vasszintet, és szükség esetén szakemberek által javasolt készítményekkel pótolni a vasat.