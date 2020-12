Mennyire van tele mérgekkel a szervezete?

Mérgek a konyhaasztalon Gondolná, hogy a leghétköznapibb élelmiszerek közt is akad, amelyikkel csínján kell bánni, mert adott esetben akár mérgező is lehet? Tényleg okozhat súlyos gondokat, netán halált is a krumpli, a sárgabarack, a kávé vagy akár a só is? Kattintson, megtudja.

Az állandó székrekedés számos betegségre utalhat, de arra is, hogy érdemes lenne egy kicsit tehermentesíteni a szervezetünket, mert a közelmúltban sok olyan élelmiszert fogyasztottunk, melyek nem tudnak megfelelően kiürülni a bélrendszerből, nagyon megterhelték az emésztést. A székrekedés miatt romlik a bélperisztaltika, vagyis az a mozgás, mellyel a salakanyagok továbbítódnak a végbél felé, a bélfalra tapadt salakanyagok pedig akár hangulatzavarokat vagy az immunrendszer gyengülését is okozhatják. testsúly növekedése nagymértékben függ az elfogyasztott ételek mennyiségétől és minőségétől, valamint a rendszeres mozgás mértékétől, de emellett a szervezetünkben. A méreganyagok a hormonrendszerünkre is rossz hatással vannak, ennek pedig az egyik kellemetlen mellékhatása lehet az, hogy az anyagcseréért, éhségérzetért vagy éppen egyéb folyamatokért felelős hormonokból túl kevés termelődik, ennek pedig hízás lehet a következménye.