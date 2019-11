Meglepő, de ezek is károsíthatják a májat

Ha szeretnénk minél tovább megőrizni májunk egészségét, érdemes az alábbiakra odafigyelni.

Óvatosan a cukorral!

A túl sok cukor nemcsak a fogainknak ártalmas. Ha túl sok finomított cukrot, illetve magas fruktóztartalmú kukoricaszirupot tartalmazó élelmiszert fogyasztunk, az zsírfelhalmozódáshoz, később pedig májbetegség kialakulásához vezethet. A májunk ugyanis zsírrá alakítja a fruktózt. Már több kutatás is igazolta, hogy a cukor épp olyan káros lehet a májra, mint az alkohol.

A cukros ételek és italok túlzott fogyasztása árt a májnak. Fotó: iStock

Nem minden gyógynövény tesz jót

Bár a gyógynövények általában egészségesek, van olyan fajtájuk is, amellyel érdemes óvatosnak lenni. A kava kava nevű növényt például kapszula formájában árulják, és többnyire a menopauzás tünetek enyhítésére, illetve nyugtató hatása miatt alkalmazzák. Emellett azonban ronthatja a májfunkciókat. Nem véletlen, hogy egyes országokban be is tiltották a kereskedelmi forgalomba hozatalát. A legjobb, ha konzultálunk az orvosunkkal, mielőtt elkezdenénk bármilyen gyógynövényt rendszeresen fogyasztani.

Kevés alkohol is káros Azt már sokan tudják, hogy az alkohol is károsítja a májat. Azzal viszont már kevesebben vannak tisztában, hogy már kis mennyiség is elég a negatív következményekhez. A májproblémák ugyanis nem csak azokat érintetik, akik sokat vagy rendszeresen isznak: nőknél a napi 1, férfiak esetében pedig a napi 2 alkoholegységnél nagyobb mennyiség rendszeres fogyasztása már ártalmas lehet. Egy alkoholegységnek számít például egy pohár sör vagy 1-1,5 deci bor.

Figyeljünk a súlyunkra!

A túlsúly nemcsak az ízületeinkre és a szívünkre van rossz hatással. A zsírfelesleg felhalmozódása ugyanis úgynevezett nem alkoholos zsírmáj kialakulásához vezethet, ami idővel a májszövetek sérülését, hegesedését is okozhatja (cirózis). Az elhízottak, középkorúak, illetve cukorbetegek esetében a legnagyobb a nem alkoholos zsírmáj kialakulásának esélye.

Gondot okoz a túl sok vitamin

Az A-vitamira szüksége van a szervezetnek, de inkább táplálkozással érdemes bevinni. Táplálékkiegészítők fogyasztásával ugyanis könnyen túladagolhatjuk, a túl magas dózis pedig májproblémákat okozhat. Orvosi ajánlás nélkül semmiképp se kezdjünk A-vitamin-tartalmú készítményeket szedni!

Rossz étkezési szokások

A kutatások szerint azoknál, akik rendszeresen, illetve nagy mennyiségben fogyasztanak üdítőitalokat, nagyobb eséllyel alakul ki nem alkoholos zsírmáj. Magas cukortartalmuk mellett tehát ez is egy jó ok lehet arra, hogy kevesebbet igyunk ezekből az italokból. Emellett az általunk fogyasztott ételek transzzsírtartalmával is érdemes tisztában lenni. Ezek a zsírok ugyanis hízást okozhatnak, ami megint csak nem tesz jót a májunknak. Mindig olvassuk el az élelmiszerek csomagolásán található információkat!

Forrás: webmd.com