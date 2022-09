Meglepő, mi minden befolyásolhatja a vizelet szagát

A vizelet szagára sok minden hatással lehet – néha olyan dolgok is befolyásolhatják, amelyekre álmunkban sem gondolnánk. A webMD orvos által lektorált cikke alapján összeszedtük, mi okozhatja a szag megváltozását.

Étrend

Étrendünk számos testi folyamatba beleszól, így például a vizelet szaga is változhat annak megfelelően, hogy mit ettünk vagy ittunk. Elsősorban akkor, ha spárgát, kávét, halat, illetve vörös- vagy fokhagymát fogyasztunk. Kiemelendő, hogy azt is jelzi a vizelet, ha nem ittunk elég folyadékot, és dehidratálttá válunk – de nem csak a színével. Ilyenkor ugyanis jóval erősebb szagot áraszt.

Húgyúti fertőzések

Húgyúti fertőzés esetén a vizeletben felhalmozódhatnak baktériumok, aminek következtében bűzösebbnek érezhetjük. A húgyúti fertőzés emellett olyan tünetekkel járhat, mint a gyakori vizelési inger és a pisilés közben jelentkező csípő, égő érzés. Ha a panaszok nem múlnak el pár nap alatt, vagy ha láz, véres vizelet (is) jelentkezik, orvoshoz kell fordulni.

A vizelet szagára sok minden hatással lehet. Fotó: Getty Images

Kezeletlen (vagy rosszul kezelt) cukorbetegség

A magas vércukorszint jellegzetes, gyümölcsös aromájú leheletet, vizeletet eredményez. Az ok a ketonok felhalmozódása – ezeket a vegyi anyagokat akkor termeli testünk, amikor glükóz helyett zsírt éget el energiaként. Ha hányunk, légzési nehézségeink vannak vagy zavarodottnak érezzük magunkat, azonnal kérjünk segítséget, mert lehet, hogy diabéteszes ketoacidózis lépett fel.

Túl sok vitamin

Szervezetünk a vizeleten keresztül szabadul meg azoktól a tápanyagoktól, amelyekre nincs szüksége. A túl sok B6-vitamin például felerősítheti a vizelet szagát, míg a fölöslegesen nagy mennyiségű B1-vitamin halszagúvá teheti azt. Érdemes orvossal egyeztetni arról, hogy korunk, egészségi állapotunk stb. alapján mely vitaminokat és milyen dózisban szedjünk.

Gyógyszerek

Sokszor előfordul, hogy az általunk szedett gyógyszerek a felelősek a vizelet szagának megváltozásáért. A húgyúti fertőzések kezelésére szolgáló egyes készítményeknek (például a szulfonamidoknak) lehet ilyen hatása, ahogy a cukorbetegség és a reumás ízületi gyulladás elleni gyógyszereknek is. Ha nagyon zavaró a szag, kérjük ki orvosunk tanácsát: elképzelhető, hogy lehetőség van a gyógyszer cseréjére.

Terhesség

A terhesség több szempontból is befolyásolja a vizelet szagát. A – főleg az első trimeszterben jelentkező – reggeli rosszullétek miatt könnyen dehidratálttá válhatunk, emellett a terhesvitaminok is hatással vannak rá. Sőt, a terhesség a húgyúti fertőzések veszélyét is növeli. Várandósság alatt egyébként sokkal érzékenyebbek vagyunk az illatokra, így szakértők szerint az is előfordulhat, hogy a vizeletünk szaga ugyanolyan, mégis másnak vagy intenzívebbnek találjuk.

Hüvelyöblítés

A hüvelyöblítés vagy irrigálás felboríthatja a jó és rossz baktériumok egyensúlyát, ami fertőzésekhez és folyáshoz vezethet, utóbbi pedig kellemetlen szagot áraszthat, amikor pisilünk. Felejtsük el tehát ezt a módszert: a hüvelyt egyébként is tisztán tartja belülről a természetes váladékozás. Egyszerű, illatmentes szappannal ugyanakkor érdemes naponta óvatosan megmosni a vulva környékét.

Túl sokáig tartogatjuk

Kevesen tudják, de a vizeletnek akkor is furcsa szaga lehet, ha hosszú ideig a hólyagban marad (ami nem mellesleg a húgyúti fertőzés veszélyét is növelheti). Amikor tehát érezzük az ingert, ne halogassuk, menjünk el mosdóba: sok problémától megkímélhetjük magunkat.

