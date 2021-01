Koronavírus: Hashimoto-betegek is kérhetik a vakcinát?

A tavalyi évünket nagyban megnehezítette a koronavírus-járvány, amely számtalan halálos áldozatot követelt világszerte. A vírus megfékezése érdekében már megkezdődtek az oltások, ám sokan nincsenek tisztában azzal, hogy megkaphatják-e azok is, akik egy bizonyos krónikus betegséggel élnek. Dr. Békési Gábor Phd, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy-specialistája összefoglalta, vajon az igen gyakori Hashimoto-betegség esetén javasolt-e az oltás.

A Hashimoto-betegség tünetei Az autoimmun eredetű Hashimoto-betegség egy igen gyakori pajzsmirigyprobléma, mely tünetek egész széles skáláját sorakoztathatja fel. A betegek többsége a panaszok miatt akár több orvosnál is megfordulhat, mire kiderül, hogy Hashimoto-betegség áll a rossz közérzetük hátterében. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

A pajzsmirigyzavaroknak több típusát is megkülönböztetjük, ilyenek a többi között az autoimmun pajzsmirigybetegségek, amelyek járhatnak pajzsmirigyalul- és túlműködéssel egyaránt. A Hashimoto thyreoditis az egyik leggyakoribb pajzsmirigyprobléma, amely a szerv krónikus gyulladásával jár, illetve alulműködést idéz elő. Sokáig lappanghat, így igen gyakori, hogy csak későn derül fény a problémára. Leggyakoribb tünetei közé tartoznak a menstruációs zavarok, meddőség, túlsúly, hajhullás, gyakori székrekedés, csökkent hidegtűrés, fáradékonyság, depresszió, de tünetmentesen is fennállhat a kórfolyamat. A betegség általában élethosszig tartó gyógyszeres terápiával kezelhető, aminek a hiányzó hormonokat kell pótolni.

Hogy hat a koronavírus a pajzsmirigybetegségre?

A koronavírus köztudottan főleg azok számára rejt nagyobb veszélyeket, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. Szerencsére - a jelenlegi adatok alapján- a Hashimoto thyreoditis-ben szenvedők nem tartoznak a magasabb kockázatú csoportba, nem kapják el könnyebben a vírust, valamint pusztán a pajzsmirigyzavar miatt nem is alakulnak ki náluk súlyosabb tünetek, szövődmények sem.

A pajzsmirigybetegségben szenvedők is bátran regisztrálhatnak a vakcinára. Fotó: Getty Images

Ennek ellenére természetesen fontos a pajzsmirigy megfelelő kezelése, egyrészt a kellemetlen tünetek miatt, másrészt azért, mert a lelassultanyagcserekövetkeztében létrejövő túlsúly további szövődményeket okozhat (például metabolikus szindróma, diabétesz, magas vérnyomás - ezek már veszélyesek a koronavírusfertőzésszempontjából is). Ha esetleg megfertőződne a vírussal egy Hashimoto-ban szenvedő beteg, az addigi terápiát mindenképpen szükséges folytatni.

Megkaphatják-e a COVID-19 elleni oltást a Hashimoto-betegek?

A COVID-19 elleni oltás igen fontos annak érdekében, hogy vissza lehessen szorítani a járványt. Az autoimmun pajzsmirigybetegségben szenvedőknél azonban felmerülhet, hogy nekik is be lehet-e adatni a vakcinát. "Szerencsére semmi nem indokolja azt, hogy ne lehetne megkapniuk a Hashimoto thyreoditis-ben szenvedőknek a koronavírus elleni oltást, így bátran regisztrálhatnak a vakcinára"- mondja dr. Békési Gábor Phd. Ráadásul, mivel a pajzsmirigy-rendellenességek gyakoriak, bizonyos, hogy a klinikai vizsgálatokban pajzsmirigybetegségben szenvedő betegek is részt vettek, és nem figyeltek meg jelentős káros hatásokat náluk sem - olvasható a British Tyroid Foundation oldalán.